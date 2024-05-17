جدل كبير في المغرب وعريضة لمنع سعد لمجرد من الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان سعد لمجرد إلى صدارة النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بعدما طالب نشطاء بإطلاق عريضة لمنعه من الغناء في مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، بالتزامن مع تظاهرات أخرى، تحت شعار “لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب”.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر بأن مسؤولي إدارة مهرجان “موازين” والمسؤولين عن البرمجة الموسيقية لم يتواصلوا مع لمجرد أو إدارة أعماله لترتيب أدائه في دورتهم الـ19 المقبلة، التي ستنطلق في شهر حزيران المقبل.

ووفقًا للمصادر، فإن لمجرد لم يُدرج في جدول أعماله للفترة المقبلة في المغرب، على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على غيابه، مشيرة إلى أنه حتى في حال تمت دعوته للمشاركة في مهرجان “موازين”، فإن قضاياه القانونية قد تعترض ذلك.

وأوضحت المصادر أن الرخصة القانونية التي حصل عليها لمجرد من السلطات الفرنسية، عقب إطلاق سراحه المؤقت منذ أكثر من عام بسبب قضية قانونية، ستنتهي في نهاية شهر أيار، مما يعني عودته إلى فرنسا.