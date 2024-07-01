محمد رمضان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لمحبيه في المغرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان اعتزامه تقديم عمل درامي تليفزيوني في المغرب عن أسرة مغربية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفله في مهرجان موازين.

وقال رمضان : “عايز أصور في المغرب وأقدم دراما مصرية فيها أسرة مغربية، لإن الدراما بتنقل جزء من الواقع”.

وأشار رمضان : “يشرفني أني أصور فيلم في المغرب، وبالفعل عندي في 2025 فيلم هيتم تصويره ما بين المغرب ومصر، وأتمنى أن أقدم عملاً دراميًا مصريًا مغربيًا خصوصًا أن احنا كلنا وطن عربي واحد”.

واستكمل رمضان: “المغرب ومصر دم واحد، وسعيد إن الصناع اعترفوا بالمزيكا بتاعتي”.

وكان محمد رمضان، أعلن عن إلغاء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، خلال مهرجان موزاين بالمغرب، على مسرح النهضة، نظرًا لحالة الحداد بسبب وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس.

ونشر “رمضان” فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مضيفًا: “خالص التعازي لجلالة الملك محمد السادس وعائلته الكريمة وللشعب المغربي الغالي، لوفاة جلالة الملكة لطيفة، ربنا يرحمها وينور قبرها ويسكنها فسيح جناته”.

كما اعتذر لإدارة مهرجان موازين وجمهوره بسبب إلغاء الحفل، موضحا: “بعتذر عن عدم استطاعتي لإقامة حفلة اليوم، نظرا لحالة الحداد، ونسألكم الفاتحة والدعاء لجلالة الملكة”.