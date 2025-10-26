رخيص الثمن ومتوفر بالأسواق.. الكشف عن خضار شائع يخفض ضغط الدم خلال أسبوعين

موقع الخليج 365: كشفت دراسة جديدة، عن خضار شائع يمكنه أن يخفض ضغط الدم لدى كبار السن خلال أسبوعين.

البكتيريا الضارة

ووفق ما نشرته موقع "ذا إندبندنت" فإنه يمكن لعصير الشمندر خفض ضغط الدم لدى من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر عن طريق تثبيط البكتيريا الضارة المحتملة في الفم.

الأوعية الدموية

وقام فريق من العلماء في "جامعة إكستر" بمقارنة استجابات الشباب وكبار السن لعصير الشمندر الغني بالنترات الغذائية يحول الجسم هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وخفض ضغط الدم.

ضغط الدم

واكتشف الباحثون أن المجموعة الأكبر سناً شهدت انخفاضاً في ضغط الدم بعد شرب العصير الغني بالنترات لمدة أسبوعين.

السبانخ والجرجير

وأشارت الدراسة: إذا كان الشخص لا يحب الشمندر، فهناك العديد من البدائل الغنية بالنترات مثل السبانخ والجرجير والشمر والكرفس والكرنب.