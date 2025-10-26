سونغول أودن الشهيرة بـ نور تطلق كتابها الأول في حفل مميز وسط حضور النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 02:24 صباحاً - دخلت الممثلة التركية سونغول أودن الشهيرة بـ نور في المسلسل التركي المدبلج "نور" عالم الأدب بكتابها الأول eşrefimahlukat الذي طُرح في الأسواق مؤخرًا، حيث تقدم سونغول نفسها كاتبة من خلال هذا الكتاب الذي يستكشف تناقضات الوجود الإنساني وأعماقه الروحية.

سونغول أودن تطلق كتابها الأول



أقامت النجمة التركية سونغول أودن حفل إطلاق الكتاب، حيث رافقها في هذه المناسبة الهامة في حياتها العديد من الضيوف، بمن في ذلك زملاؤها الفنانون الذين شاركوها فرحتها وشغفها بالكتاب. وشاركت عبر حسابها على إنستغرام صورها مع زملائها النجوم من الحفل. ومن النجوم الذين شاركوها فرحتها بهذه المناسبة: أراس بولوت إينيملي، ومابيل ماتيز، وسيركان ألتينوراك، وأرزوم أونان، وأحمد ممتاز تايلان، وكانان إرغودر، وهاسيبي إرين، وميرال تشيتينكايا، وبينو يلدريملار، وغوفين مراد أكبينار، وميرجون كاباس، وتانم سيفار، ويكتا كوبان، و جولجان أرسلان. وقد هنأوها بخطوتها هذه التي تضاف إلى مسيرتها الناجحة بالتمثيل.

وشكرت الممثلة الشهيرة سونغول أودن زوجها أرمان بيتشاكجي، على دعمه لها في خطوتها هذه وكذلك شكرت كل من حضر حفل إطلاق كتابها. وعلقت على الصور التي نشرتها من حفل إطلاق كتابها وكتبت " شكراً جزيلاً لكل من شاركنا حماسنا الذي لا يُوصف الليلة الماضية، وجعل كل شيءٍ مميزاً بحضوره. قد لا تتسع كل اللحظات هنا... ستُفاجأون، لكنني سأشارككم الصور فور وصولها..."

حققت سونغول أودن نجومية كبرى في الوطن العربي

سونغول أودن حققت نجومية كبرى مع زميلها النجم التركي كيفانش تاتليتوغ في المسلسل الشهير "نور" الذي من خلاله باتا نجمين كبيرين في العالم العربي حيث باتوا يعرفون باسميهما في المسلسل نور ومهند. وكان من أوائل المسلسلات التركية المدبلجة التي عرضت في العالم العربي. وبهذه الخطوة تكون سونغول أودن أضافت بعدًا جديدًا لمسيرتها الفنية، حيث أصبحت كاتبة. أهدت سونغول أودن كتابها الأول eşrefimahlukat الصادر عن دار النشر إليتسيم، لابنتها سونه لارين التي أنجبتها سونغول منذ عام ونصف العام تقريبًا. وقد عكست سونغول أودن في كتابها الحالة الإنسانية بكل تناقضاتها ويلامس أعماق الطبيعة البشرية بأسلوب رقيق، ويُسلّط كتابها الضوء على رحلة سونغول أودن الطويلة في الكتابة. تستكشف سونغول أودن حالة الوجود الإنساني بتناقضاته ونقاط ضعفه وأسئلته الداخلية ويعكس جوانب الطبيعة البشرية المظلمة والمشرقة مُقدّمةً رحلةً عميقةً في أعماق النفس البشرية بسلاسة بفضل لغتها، وقدرتها على الملاحظة، وعمقها العاطفي.

وكانت سونغول أودن تزوجت من رجل الأعمال أرمان بيتشاكجي في العام 2020 في ظل جائحة كورونا بعد علاقة حب جمعتهما أربع سنوات بحفل زفاف بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين من بينهم الممثلة هازال كايا.

