كيرا نايتلي تكشف سبب عدم سماحها لولديها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - كشفت النجمة الإنجليزيةعن سبب عدم استخدام طفليها لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع أن السماح للأطفال بامتلاك هواتف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر جدل كبير لدى العديد من الآباء، وبشكل خاص مع تزايد المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وانتشاره السريع، بالإضافة إلى التنمر والتعرض لمحتوى غير لائق والآثار السلبية على الصحة النفسية للأطفال. لذلك فمن المنطقي أن يتوخى الآباء الحذر.والنجمة كيرا نايتلي هي أم لطفلين "إيدي" الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، و"دليلة" التي تبلغ من العمر 6 سنوات. وخلال حديثها مع إذاعة "BBC 4" تحدثت عن طفليها وعما إذا كان يُسمح لهما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.حيث قالت إنها ترى أن الأمر مرعب للغاية، إذ أنها مساحات غير خاضعة للرقابة. وتعتقد أن هذه المساحات غير الخاضعة للرقابة بالنسبة للأطفال هي ما تريد حمايتهما منه. وأكدت أن في المنزل هناك حظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يُسمح لطفليها باستخدام الأجهزة إذا لم تتمكن من رؤية ما يشاهدانه.يُمكنكم قراءة: صيحات مكياج وتسريحات شعر على طريقة كيرا نايتليوأضافتأن طفليها ملتحقان بمدرسة تُطبّق مبدأ "طفولة خالية من وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن معظم الآباء يفعلون الشيء نفسه. موضحة أنها تعتقد أن هذا الأمر ساعد معظم الآباء في اتخاذ هذا القرار مع أبنائهم، وتعتقد أن معظم أولياء الأمور متفقون على أن هذا هو الطريق الذي يرغبون في اتباعه. كما أوضحت أنه يبدو أن هذا ليس رأي الجميع، لأنها قضية تُثير انقسامًا بين الكثيرين.يُذكر أن الأيام الماضية شهدت طرح أحدث أفلام النجمة الإنجليزيةعبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو فيلم "The Woman in Cabin 10".وتدور أحداث الفيلم حول صحفية تشهد خلال قيامها برحلة بحرية ضمن مهمة عمل، سقوط أحد الركاب في المياه ليلاً في ظروف غامضة. وسرعان ما تصاب بحالة من الصدمة حين يرفض الجميع تصديقها بحجة أن جميع الركاب موجودون، حتى تُقرر مواصلة سعيها وراء الحقيقة.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: هانا وادنجهام، وكايا سكوديلاريو، وجاي بيرس، وبيبا بينيت وارنر. فيما جاء الفيلم من إخراج سيمون ستون، والذي شارك في كتابة الفيلم مع كل من جو شرابنيل، وآنا وترهاوس.

