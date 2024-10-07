جينيفر لوبيز تستعيد ذكرياتها.. حفل جوائز الموسيقى الأمريكية يحتفل بمرور 50 عاماً بدون فائزين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الساعات الأولى من صباح اليوم بحفل خاص لتوزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (AMA)، الذي جاء مميزاً هذا العام بمناسبة الذكرى الخمسين. ووصفته شبكة CBS بأنه “أمسية للاحتفال بنصف قرن من الموسيقى الرائدة واللحظات الأيقونية”، حيث خلت الأمسية من توزيع الجوائز أو الإعلان عن الفائزين، واكتفت بتقديم فقرات غنائية وتكريم رموز الموسيقى الأمريكية والعالمية على مدار الـ 50 عاماً الماضية.

جينيفر لوبيز شاركت افتراضياً عبر فيديو نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استرجعت فيه أبرز لحظاتها في الحفل، متذكرة فوزها بجائزة أفضل فنانة لاتينية عام 2011 وظهورها الأول في الحدث عام 2001.

ومن أبرز النجوم الحاضرين في الحفل الخاص كاري أندروود، جلوريا استيفان، وجيمي كيميل، بينما تصدرت ماريا كاري وجينيفر هدسون وكيت هدسون السجادة الحمراء في لوس أنجلوس.