أيمن زيدان ينشر صوره مع والدته.. وهكذا عبّر لها عن حبه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:59 صباحاً - نشر الفنان أيمن زيدان عبر حسابه على إنستغرام، صورة منفردة لوالدته بالاضافة لصورتين جمعتاه بوالدته. وكان الفرح يغمره وهو جالس بقربها مبتسمًا يعانقها ويقبّلها. ولا يوفر الفنان أيمن زيدان أي مناسبة أو لقاء إعلامي إلا ويأتي بفرح على ذكر والدته معبّرًا عن محبته الكبرى لها. ودائمًا يكون مبتسمًا وهو يتحدث عنها في مقابلاته. وذكر مرة في أحد لقاءاته، أن أكثر ما يقلقه في حياته خشيته أن يصحو صباحًا ولا يراها، وأن والدته تشكل معنى وجوده في الحياة ولا يستطيع أن يتخيل العالم من دون أمه. وهي تعطيه حسّ الأمان وأن كل ما فعله بحياته يدين لها به، ويستمد قوته منها في كل مرة يحس بالضعف، معترفًا في أكثر من لقاء أنها كانت تشجعه منذ صغره على تحقيق حلمه بالفن. وأنه في العديد من المرات عندما كان يفكر بالاعتزال كانت تثنيه عن قراره وتدعمه.

أيمن زيدان: امي ...يا وطني الصغير

شارك الفنان أيمن زيدان صورًا تجمعه بوالدته عبر حسابه على إنستغرام، وبتعليق مقتضب على الصور ولكنه مفعم بالمعاني والمشاعر الجياشة، وينمّ عن مدى حبه الكبير لوالدته ووطنه، شبّه الفنان أيمن زيدان حبه وتعلقه الكبيرين تجاه والدته تمامًا مثل المشاعر التي يحسها تجاه وطنه، معتبرًا والدته بمثابة وطنه الصغير. فالاثنان عزيزان على قلبه ويحتضنانه ويحتلان الأهمية القصوى في حياته. وبرمزية جميلة، دمج أيمن زيدان بين أمه والوطن، وعلق على الصور "امي ...يا وطني الصغير". فهو يسكن الوطن الكبير وبنفس الوقت تمثّل له والدته صورة مصغرة عن وطنه بحضنها الدافىء وحبها الكبير له.

فور نشره الصور والتعليق، انهالت التعليقات من متابعي الفنان أيمن زيدان وزملائه الفنانين متمنين له ولوالدته دوام الصحة فعلقت الفنانة وفاء موصللي قائلة: "الله يخليلك ياها ويحفظها". أما الفنانة صباح الجزائري فكتبت " الله يخليكن لبعض بالصحه والعافيه". فيما وضعت الفنانة كارمن لبس رمز القلب الأحمر.

أيمن زيدان: أتمنى الرحيل وأنا متكئ على حضن والدتي



وفي أحد لقاءاته مع الإعلامي محمد قيس على قناة المشهد، اعترف الفنان أيمن زيدان قائلًا:" أتمنى الرحيل وأنا متكئ على حضن والدتي. وبالنسبة لي أن أغفو في حضن والدتي الدافىء وقد أرحل في هذه اللحظة، فهذه لحظة مشتهاة. والدتي هي معنى الحياة والوجود والعلاقة متبادلة بيننا. عندما أتعب أتكىء عليها لأنهض من جديد. وعندما أفرح أقترب منها لأشاطرها فرحي. هي تعني لي شيئًا حقيقة أكبر من كل قواميس الدنيا. هي معنى الاستمرار والشعور المطلق بالأمان. إذا هناك شيء جميل في الحياة فهو وجودها. هي التي ساعدتني أن أهزم كل صعاب الحياة ولا سمح الله لا أتصور كيف يمكن أن تكون الحياة بعد رحيلها".

