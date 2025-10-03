بكاء ليلى علوي لحظة تكريمها في مهرجان الإسكندرية.. بعدسة الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:59 صباحاً - لم تتمالك الفنانة ليلى علوي دموعها، وتأثرت بشدة أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41، التي تحمل اسمها، والمقرر أن تستمر فعالياتها حتى السادس من أكتوبر الجاري.

كلمة ليلى علوي في حفل التكريم

قالت النجمة ليلى علوي في كلمتها: "كل سنة ومهرجان الإسكندرية بخير، وبحيي جمهور الإسكندرية اللي بحبه جدًا. أنا بحبكم جدًا، وحبكم ليا هو سر سعادتي ودافع حياتي، لأن احترامكم وتقديركم لمشواري ولشخصي هو أكبر مصدر قوة بالنسبة لي. بشكر كل الحضور وزملائي الأعزاء."

وأضافت: "بشكر صديقتي الغالية إلهام شاهين اللي جاية مخصوص من باريس علشان تقدمني، وده شيء بقدّره جدًا. وأنا بتمنى لبلدي ولكل الوطن العربي السلام والخير، ولفلسطين الغالية. شكرًا لمهرجان الإسكندرية عروس البحر المتوسط."

وفي ختام كلمتها أجهشت ليلى علوي في البكاء أثناء توجيه شكرها لأهلها على دعمهم ووقوفهم إلى جانبها، قبل أن تتسلم علم الدورة الـ41 التي تحمل اسمها، وسط تصفيق حار من الحضور.

انطلاق فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان

وانطلقت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وذلك في أجواء احتفالية احتضنتها مكتبة الإسكندرية، حيث ازدانت القاعة بالنجوم الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وقد شهد الحفل حضور نخبة واسعة من الفنانين وصناع السينما، كان من بينهم خالد يوسف، ورياض الخولي، وفردوس عبد الحميد، وسلوى عثمان، وسوزان نجم الدين، إلى جانب عدد آخر من النجوم الذين حرصوا على مشاركة زملائهم فرحة الافتتاح.

أما فقرات الحفل فقد اتسمت بالطابع الفني والثقافي، إذ قدمه الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، بينما تولى إخراجه محمد السماحي. واستهل البرنامج بعرض غنائي ترحيبي أحيته المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، ليعكس الطابع المتوسطي للمهرجان. أعقب ذلك عرض فيلم تعريفي استعرض المسابقات الأساسية للأفلام المشاركة، وما تحمله الدورة الجديدة من فعاليات مميزة.

تكريمات الدورة

وتزامنًا مع الاحتفال بانطلاق الدورة، اختار المهرجان أن تكون دولة المغرب ضيف شرف هذا العام، حيث أُقيمت فقرة خاصة للاحتفاء بتاريخها السينمائي. كما تضمن الحفل تكريم نخبة من الأسماء البارزة في السينما المصرية والعربية والدولية، إذ صعد إلى خشبة المسرح المخرج المغربي حكيم بلعباس لتسلم درع التكريم، وتمت الإشادة بمسيرة الفنانة المصرية الراحلة فيروز التي حُفِظ اسمها في ذاكرة السينما العربية.

كما حظي المخرج الفرنسي جون بيير أميريس والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا بتكريم خاص تقديرًا لإسهاماتهما في السينما الأوروبية، بينما تم تكريم المخرج التونسي رضا الباهي تقديرًا لمسيرته الغنية بالأعمال المتميزة. ومن الأسماء المصرية البارزة المكرّمة هذا العام: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان أحمد رزق، والفنانة شيرين، إضافة إلى المخرج هاني لاشين، ومدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

وقد جاء التكريم وسط تصفيق حار من الحضور، ليؤكد المهرجان مجددًا مكانته كمنصة كبرى للاحتفاء برواد السينما وصناعها على مستوى العالم.

مهرجان الإسكندرية... عراقة السينما والجمال

يحمل مهرجان الإسكندرية هذا العام شعار "السينما والجمال"، بمشاركة واسعة من صُنّاع الفن من مصر ودول حوض البحر المتوسط، مواصلًا مسيرته كواحد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية.

