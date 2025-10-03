اليابان | اليابان تبحث عن بطل سياسي جديد... من هو الزعيم الذي يستطيع إعادة اليابان إلى القمة؟

وجهة نظر

سياسة 03/10/2025

مع اقتراب الحزب الليبرالي الديمقراطي من اختيار زعيمه الجديد، يترقب اليابانيون لمعرفة من سيتولى رئاسة الوزراء ويقود المرحلة المقبلة. وفي خضم هذا الترقب، يقدم أحد المراقبين قراءة تحليلية لأساليب القيادة التي عرفتها اليابان عبر تاريخها السياسي، وما الذي يمكن أن تحمله المرحلة القادمة من تحولات في نهج الحكم وطريقة إدارة البلاد.

صفات القادة المفضلين لدى الشعب الياباني: منظور تاريخي

ما هي صفات القادة الذين يميل إليهم عادة الشعب الياباني؟ إن دراسة هذا الأمر من منظور تاريخي قد توضح لنا الرؤية وتجاوب لنا على هذا التساؤل.

من المؤكد أن الأزمات التاريخية أبرزت قادة يابانيين سعوا لإنقاذ البلاد أو تعزيز قوتها، وتوفر روايات الروائي شيبا ريوتارو (1923-1996) رؤى قيمة حول الشجاعة والإرادة القيادية لدى اليابانيين. على سبيل المثال، تروي رواية ”ريوما غا يوكو“ (ريوما يذهب في طريقه)، التي نُشرت على حلقات في صحيفة سانكيي شيمبون بين 1962 و1966، مآثر ساكاموتو ريوما (1836-1867)، بينما تبرز رواية ”ساكا نو أويه نو كومو“ (سحب فوق التل)، التي نُشرت على حلقات بين 1968 و1972، إنجازات الإخوين آكياما سانيوكي ويوشيفورو. يُشاد بهؤلاء القادة حتى اليوم كنماذج يُحتذى بها، إذ يتميزون بحس المسؤولية والأمانة، إلى جانب قدرتهم على بناء روح التعاون والانسجام داخل الجماعات.

تولي الثقافة اليابانية أهمية كبيرة لمفهوم الانسجام، الذي يعتمد على التكيف مع الآخرين والبيئة المحيطة لتجنب النزاعات وضمان سير الأمور بسلاسة داخل المجموعة. لذا، يكتسب اليابانيون مهارة استخدام عبارات غامضة والتحدث بأسلوب عام مجمل، مع إخفاء مشاعرهم الحقيقية، وهي مهارة أساسية للبقاء في المجتمع.

ومع الأخذ في الاعتبار وجود مثل هذه الصفة العامة داخل المجتمع الياباني، يُنظر إلى الأشخاص ذوي الشخصية الجذابة والمؤثرة عموماً على أنهم قادة استثنائيون في التاريخ الياباني. ومن الأمثلة على ذلك تويوتومي هيدييوشي، الذي كان يتمتع بثقة كبيرة بين قادة جيشه، وهو أمر كان غير مألوف في ذلك الوقت. وقد وصفه الروائي ”شيبا“ بأنه كان ”عبقري في إقناع الناس“. وبناءً على نماذج القادة أمثال ”ريوما“ والإخوة ”آكياما“ و”هيدييوشي“، يبدو أن امتلاك سحر الشخصية أو القدرة على التأثير في الآخرين يجب أن يكون سمة شائعة في المجتمع الياباني اليوم. غير أن التركيز المفرط على الانسجام والتكيف مع البيئة المحيطة، باعتبارهما مهارات أساسية للبقاء، جعل هذه الصفة نادرة نسبياً في المجتمع الياباني المعاصر.

من يجب أن يتولى زمام الأمور في اليابان؟

بعد مرور ثمانين عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، تقف اليابان عند مفترق طرق، حيث يكشف الوضع الراهن عن قصور النموذج التقليدي للقيادة الذي قاد نهضتها ما بعد الحرب. هذا النموذج، القائم على الانسجام الجماعي، النزاهة، والرؤية طويلة الأمد، لم يعد كافيًا لإنتاج قادة قادرين على صياغة خطط شاملة لمواجهة تحديات معاصرة مثل الشيخوخة السكانية، التباطؤ الاقتصادي، والتغيرات العالمية. نتيجة لذلك، يزداد استياء الجمهور، مما انعكس في الانتخابات الأخيرة بدعم أحزاب ذات توجهات متطرفة، تعبر عن الإحباط من الوضع السياسي أكثر من كونها تعكس إيديولوجيات محددة.

ولكن ما هي الصفات التي يجب أن يتمتع بها القائد ليصبح قائداً فعَّالاً في اليابان؟ في سلسلة مقالاته التاريخية التي نشرها بين عامي 1986 و1996 بعنوان (شكل هذا البلد)، كتب ”شيبا“ ”لا توجد شخصيات خارقة في التاريخ الياباني، لكن كان هناك العديد من الأشخاص الذين وضعوا أنظمة للحكم“. ما تحتاجه اليابان اليوم ليس شخصيات خارقة، بل قادة حقيقيون يمتلكون رؤية استراتيجية واضحة من خلال إقامة نظام حكم وسياسي فعًّال يتيح تحقيق وإنجاز هذه الخطط.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: القائد تويوتومي هيدييوشي. © من مجموعة متحف قلعة ناغويا التابع لمحافظة ساغا)