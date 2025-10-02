نيكول كيدمان تتطلع  إلى المستقبل بعد طلب الطلاق من كيث أوربان

مصدر يؤكد بأن نيكول كيدمان تعيش حالة من الهدوء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 11:03 مساءً - عقب تقديم النجمة العالميةدعوى طلاق من، صرح مُصدر مقرب من العائلة بأن نيكول كيدمان كانت متوترة لأنها كانت تعلم أن الانفصال سيُعلن في النهاية، وكانت تخشى ذلك.وأضاف المصدر لـ"People" بأن النجمة نيكول كيدمان حاليًا وعلى نحوٍ مفاجئ هادئة ورصينة وبعد أن انكشف أمر الانفصال، تُركز فقط خلال الفترة الحالية على مستقبلها وعلى ابنتيهاوكان قد انتشر خبرٌ يوم الاثنين الماضي يُفيد بانفصال النجمة نيكول كيدمان الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 58 عامًا، عن مغني موسيقى الريف كيث أوربان البالغ من العمر 57 عامًا في أوائل الصيف بعد زواج دام 19 عامًا.وفي اليوم التالي الثلاثاء تقدمت نيكول كيدمان رسميًا بطلب الطلاق في ناشفيل، وقد اشارت لوجود خلافٍ لا يمكن حله، ومُحددةً تاريخ الانفصال كوقتٍ لتقديم الطلب.يُمكنكم قراءة:وكان الزوجين قد رُزقا بابنتين وهما "صنداي روز، فيث مارغريت" وتبلغان الآن من العمر 17 و 14 عامًا بعد علاقة بدأت منذ عام 2006 وقد طلبت النجمة نيكول كيدمان أن تكون الوالدة الرئيسية في اتفاقية الحضانة كجزء من دعوى الطلاق، وبحسب مصدر لـ "People" فإن النجمة نيكول كيدمان "تكافح لإنقاذ الزواج".وأضاف المصدر: "لم تكن ترغب في هذا"، مضيفًا بأن عائلة كيدمان بأكملها تكاتفت لدعم بعضها البعض وخاصةً شقيقتها أنطونيا، حيث كان قد شوهدت الشقيقتان في نزهة معًا يوم أمس الأربعاء في أول ظهور لـ كيدمان منذ خبر الطلاق.وكان قد كشف موقع TMZ وفقًا لمصدر مقرب من النجمة العالمية نيكول كيدمان، أن قرارها جاء بعدما أقدمت على عدة محاولات لإصلاح العلاقة مع كيث ولكن في النهاية قررت كيدمان إنهاء الزواج بشكل قطعي.وأكد الموقع أن الزوجين منفصلين بشكل غير رسمي منذ يونيو الماضي، وكيدمان حاولت جاهدة إنقاذ الزواج، وكيث لم يفعل ذلك حسب قول المصدر، كما أشار إلى أن المحيطين بهما يقولون أنه تعرف على امرأة أخرى.وبحسب ما تناقلته مواقع الصحف العالمية، فقد بادر كيث أوربان بالانفصال، مُشيراً إلى تعاسة زواجهما، وذلك بسبب متطلبات حياتهما المهنية وقلة تواصلهما بحسب ما صرح به مصدر لصحيفة Mirror، فكيث لا يرى نيكول بسبب انشغالها بالتصوير أو بسبب انشغاله في جولاته الغنائية، وأضاف: "كان بينهما حبٌّ كبير، وقد لا ينفصلان. لقد عاشا معاً لعقود؛ لذا هناك مجالٌ للتصالح بينهما، لكن علاقتهما الحالية لا تعني أنهما ثنائيٌّ حقيقي".وأضاف مصدر آخر لصحيفة Daily Mail: "إذا أعادهما هذا الانفصال إلى بعضهما بعضاً؛ فسيكون ذلك رائعاً، لكن كيث اضطر إلى إخيارها بأنه غير سعيد".— Daily Mail (@DailyMail)وقد جاء خبر الانفصال مفاجئاً لـ نيكول، التي وُصفت بأنها "مصدومة" بقرار أوربان، مع أن أصدقاءها يقولون إن الزوجين قد يحاولان العمل على علاقتهما خلال موسم الكريسماس ويوم ميلاد أوربان القادم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».