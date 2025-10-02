وزارة الصحة وصندوق الدعم العالمي يختتمان ورشة مشتركة

اختتمت وزارة الصحة الاتحادية اليوم ورشة عمل رفيعة المستوى في مدينة بورتسودان، وشكلت هذه الفعالية محطة محورية لمراجعة أداء البرامج الحالية الممولة من صندوق الدعم العالمي لمكافحة الإيدز، السل، الملاريا، والاستجابة لكوفيد-19 (C19RM)، تحت إشراف آلية التنسيق القطرية (CCM) التي أكدت الدور الحيوي للرقابة متعددة القطاعات في الاستجابة الصحية الوطنية.

وقد شارك في الورشة قيادات عليا من وزارة الصحة الاتحادية، والجهات المنفذة الرئيسية ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة اليونيسف، إلى جانب شركاء تقنيين هم منظمة الصحة العالمية (WHO)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS)، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني مثل جمعية تطوير الصحة (HDP) وجمعية رعاية المتعايشين مع الإيدز.

مثلت الورشة منصة مهمة لتحليل الأداء ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي عامة والأمراض الثلاثة على وجه الخصوص.

وتركزت النقاشات حول الحاجة الملحة لإعادة بناء البنية التحتية الصحية المفقودة جراء الحرب، والتعامل مع الزيادة الكبيرة في العبء المرضي في ظل محدودية الموارد العالمية.

كما نجح المشاركون في إنجاز عملية إعادة ترتيب الأولويات وفق المتغيرات التمويلية، وهو جهد أثنت عليه وزارة الصحة.

وفي كلمته الختامية، أشاد د. هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي بالشراكة الاستراتيجية المتينة مع صندوق الدعم العالمي، واصفاً إياها بأنها من أبرز تحالفات الوزارة. وأكد على الإنجازات المحققة، بما في ذلك التقدم في مشروع الاستجابة لكوفيد-19، خاصة استلام وتشغيل أربع محطات أوكسجين PSA، إلى جانب النجاح في تنفيذ المرحلتين الأوليين من حملات توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد (ITN) التي نسقتها اليونيسف والبرنامج القومي لمكافحة الملاريا.

سونا