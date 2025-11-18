الرئيس المصري يطالب بالتحقيق في الطعون وأحداث انتخابات مجلس النواب

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعياً الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها». وأضاف: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان». وتابع: «ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً».

وكان المصريون بالداخل أدلوا يومي 10 و11 من الشهر الجاري بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وضمّت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة.