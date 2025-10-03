بريطاني سوري هو منفذ الهجوم ضد كنيس مانشستر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن منفذ الهجوم الذي وقع صباح اليوم ضد معبد يهودي في مدينة مانشستر، اليوم الخميس، هو جهاد الشامي، وهو بريطاني من أصول سورية يبلغ من العمر 35 عامًا.

وأوضحت الشرطة أن اسم المشتبه به لم يكن مدرجًا في سجلات برنامج "بريفنت" التابع للحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص، اثنان من الرجال في الثلاثينيات من العمر وامرأة في الستينيات، للاشتباه في تورطهم في الهجوم.

ويتم التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية أو التحضير لها أو التحريض عليها.

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من الأشخاص توفيا في مكان الحادث، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في المستشفى مصابين بجروح خطيرة.

وأوضحت أن أحد المصابين أصيب بسكين، بينما اصطدمت به السيارة المستخدمة في الهجوم. أما المصاب الثالث فقد توجه إلى المستشفى لاحقًا بعد إصابته خلال محاولة الشرطة إيقاف المهاجم.

وأكدت الشرطة أنها تعمل على تحديد هوية القتلى رسميًا ومعرفة دوافع هذا الهجوم.