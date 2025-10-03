شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية.. ومشاركة دولية واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق اليوم الخميس، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضور دولي واسع، إذ يشارك فيه أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي أنَّ المعرض يمثِّل وجهة عالمية تتيح للزوار من مختلف دول العالم الاطلاع على الموروث السعودي الأصيل؛ مثل الصقارة والصيد والهوايات المرتبطة بها، وتعكس التزام المملكة العربية السعودية بأن تكون موطنًا للصقور والصقارين، عبر معرض هو الأكبر من نوعه عالميًا، أسهم في ريادتها في هذا المجال.

وبيّن أن المعرض الذي يشمل 28 قطاعًا متخصصًا، إلى جانب ما يزيد على 23 فعالية مصاحبة، يتميّز ببرامج متجددة تعزّز التكامل بين الثقافة والترفيه والتعليم، ويتضمّن مناطق جديدة تُقدَّم لأول مرة؛ مثل منطقة الصقور المنغولية، ومتحف السلوقي، والجناح الصيني بمشاركة 50 شركة متخصصة، ومنطقة التراث العالمي المسجَّل في منظمة اليونسكو (حمى نجران)، وسفاري المعرض، وقرية صقار المستقبل، إضافة إلى متحف شلايل الرقمي، ومنطقة أزياء الصقارة، ومنطقة السيارات الكلاسيكية، ومناطق الفنون والحياكة التي تحتضن الحرفيات السعوديات، ومعارض فنية، لتلبية تطلعات العائلات والزوار من مختلف الفئات.

وتابع الشميسي بأن المعرض يقدم لزواره عروضًا تفاعلية وتجارب متنوعة وثرية، تشمل فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروضًا فلكلورية تقدم العرضة السعودية والخطوة الجنوبية والخبيتي وغيرها من الفنون الأدائية، وعروض الفروسية التي تمزج بين الخيول والصقور، وتجارب سيارات الكارتينغ والدفع الرباعي في حلبات متخصصة، وركوب الهجن، ومزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، ومزادًا آخر للصقور، وميادين الرماية بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، وفعالية رسم الجواد العربي، بالإضافة إلى جلسات حوارية تتناول تجارب الصقارين، وتجارة الصقور، والصقور في الثقافة والأدب، وأكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية في مجالات متنوعة تشمل الحرف اليدوية، وفنون الرسم، ومخاطر ممارسات الرحلات البرية، والاستزراع الصحراوي، وتعديل سيارات رحلات الصيد والسيارات الكلاسيكية وغيرها.

وأشار إلى أن سباق الملواح يتصدّر فعاليات هذا العام، إذ يقام على مدى ستة أيام (5 – 10 أكتوبر)، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً، بمشاركة الصقور في ست فئات، مع رفع عدد المتوجين يوميًا إلى عشرة فائزين تشجيعًا للصقارين، ليصل الإجمالي إلى 60 متوجًا، بجوائز إجمالية تصل إلى 600 ألف ريال.

ويحظى المعرض هذا العام برعاية استراتيجية من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشركة stc، حيث يجسِّد ذلك التكامل المؤسسي؛ دعمًا للفعاليات الوطنية وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات الثقافية والتراثية.

ويستقطب معرض الصقور والصيد السعودي الدولي سنويًا مئات الآلاف من الزوار، جامعًا بين الحفاظ على الموروث الوطني للصقارة والصيد، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، والتوعية، وصون الموروث، ونقله للأجيال الجديدة.

يشار إلى أن التسجيل مجاني عبر الموقع الرسمي لمعرض الصيد والصقور السعودي الدولي، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.