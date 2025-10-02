بعد أحمد سعد.. حميد الشاعري يشارك بالغناء في فيلم فيها إيه يعني

حميد الشاعر يغني في الفيلم بعد أحمد سعد

شخصيات فيلم فيها إيه يعني

أبطال فيلم فيها إيه يعني

ماجد الكدواني (صلاح)

غادة عادل (ليلى)

أسماء جلال (ندى)

مصطفى غريب (علاء)

ميمي جمال (نجية)

ريتال عبد العزيز (أمينة)

سليمان عيد

تأليف: مصطفى عباس - محمد أشرف - وليد المغازي

إخراج عمر رشدي حامد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - طرح القائمون علىبطولة، أغنية جديدة من أحداث الفيلم الذي انطلق في دور العرض السينمائي بمصر أمس الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، والأغنية تحمل اسم "نسرح في زمان" من غناء المطربين حميد الشاعري والويلي، وكلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقي الوايلي، جيتار أحمد حسين، درامز خالد الدمرداش، ميكس نور فوزي، ماستر زووم." هي الأغنية الثانية التي يتم إطلاقها من فيلم ""، بعدما تم طرح الأغنية الأولى والتي طرُحت قبل عرض الفيلم ضمن عمليات الدعاية وجاءت بعنوان "" من غناء أحمد سعد، وكلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس، مونتاج ماجد الماحي.قد تحبين قراءة.. أبطال فيلم فيها إيه يعني يتحدثون لـ الخليج 365: قصة بسيطة افتقدناها منذ سنواتوتدور أحداث فيلم ""، في إطار لايت كوميدي، رومانسي حول "صلاح" الذي يلتقي بحبيبته القديمة "ليلى" بعد فراق دام أكثر من 30 عاماً، وعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها بعد ظهورها المفاجئ في حياته، يقرر أن يعوض ما فاتهما من وقت، فيمضي لحظات معها يستعيدان فيها الذكريات، ويُقرر "صلاح" العودة إلى المنزل القديم، في محاولة للتقرب من الحبيبة السابقة، والبحث عن إمكانية لتتويج تلك العلاقة بالزواج.ويظهر ماجد الكدواني، خلال الأحداث في شخصية "صلاح" وهو مُحاسب متقاعد، يعيش مع عائلته في منزل واحد، يتسم بـ"الحنين"وتُسيطر عليه دوماً أجواء "الحنين إلى الماضي"، ويقع أسيراً لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، أما غادة عادل، فتظهر في دور ربة منزل تُدعى "ليلى" تلتقي بحبيبها القديم "صلاح"، ليتم إحياء تلك العلاقة من جديد، عن طريق الصدفة البحتة، وسط أصوات مُعارضة لتلك القصة،اقرئي أيضاً.. فيها إيه يعني.. تعرفوا إلى شخصيات الفيلم قبل طرحه بدور السينماوتُجسد أسماء جلال، ضمن أحداث الفيلم، شخصية "ندى" التي تميل إلى النظام في حياتها بشكلٍ كبير، وتتبع حمية غذائية صحية، وتفرض سيطرتها على أفراد عائلتها، وفي مقدمتهم زوجها "علاء" الذي يُجسد شخصيته مصطفى غريب، حيث يُعاني من تلك الحياة التي يراها نمطية وروتينية للغاية، بعيداً عن العشوائية، ورغم الاختلاف الكبير بينهما، إلا أن زوجته تسعى طوال الوقت لإجباره على اتباع النظام.ويشهد فيلم "" آخر ظهور للفنان سليمان عيد، حيث يظهر كضيف شرف، بدور الصديق المُقرب لـ"صلاح" ويجمعهما بعض المواقف الكوميدية، حيث كان قد انتهى من تصوير مشاهده قبل أسابيع قليلة من وفاته المفاجئة في شهر أبريل الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية.