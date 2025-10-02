زواج جماعي لمنسوبي الفرقة الأولى مشاة بدعم من والي الجزيرة

أعلن والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، لدى تشريفه اليوم برئاسة الفرقة الأولى مشاة، وبحضور لجنة أمن الولاية، عن تسليم (60) شنطة زواج لمنسوبي الفرقة الأولى مشاة، في أول زيجة جماعية تُقام ضمن فعاليات حرب الكرامة، مجدداً التزام حكومته بمواصلة دعم كل البرامج والمبادرات التي تهدف إلى صون الشباب.

من جانبه، عبّر اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد جاه الله، قائد الفرقة الأولى مشاة، عن شكره لحكومة الولاية وديوان الزكاة ولجنة أمن الولاية وكل من ساهم في إنجاح المشروع .

وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة مشروع زواج كبير لمنسوبي الفرقة الأولى مشاة، ابتهاجاً بالانتصارات ومواصلة للأفراح التي تعم البلاد.

سونا