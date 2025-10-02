البيت الأبيض: ترامب سيرسم "خطا أحمر" لحماس بشأن ردّها على خطة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، 02 أكتوبر 2025 أن الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، سيرسم خطًّا أحمر لحركة حماس في ما يتعلق بردّها المرتقب على خطّته لإنهاء الحرب على قطاع غزة .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب وفريقه "عملوا دون كلل" من أجل صياغة خطة سلام شاملة تتعلق بقطاع غزة، معتبرة أن الخطة المطروحة "مقبولة وقابلة للتنفيذ".

وأضافت: "نأمل ونتوقع أن توافق حركة حماس على الخطة، حتى نمضي قدمًا نحو شرق أوسط أكثر سلامًا واستقرارًا".

وكان مصدر مقرب من حماس قد قال إن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة قادتها القطاع.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من حماس، إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".

وأشار إلى أن "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، ومع الوسطاء"، موضحا أن أربعة لقاءات عقدت الإثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين "في حضور مسؤولين أتراك".

ذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".

وتنصّ خطة ترامب التي كشف عنها الإثنين ووافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة الطرفين على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات الأسرى الفلسطينيين بينهم يقضون أحكاما بالمؤبدات.

وتتألف الخطة من عشرين بندا منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج قادتها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير .

وبموجب الخطة، تنسحب إسرائيل تدريجيا من القطاع، إلا أنها تحتفظ "بحزام أمني".

