قطر تؤكد مواصلة جهودها للوصول إلى تسوية توقف حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت دولة قطر أنها ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى تسوية توقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على الفلسطينيين بقطاع غزة .

جاء ذلك في بيان ألقته مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أمام الجمعية العامة الأممية في جلسة عامة، بحسب الخارجية القطرية، اليوم الخميس.

وخُصصت الجلسة للبند 64 المتعلق باستخدام سلطة النقض "الفيتو"، وعقدت عملا بالقرار 76/262، عقب استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع قرار حول الوضع بغزة.

ولفتت قطر إلى أن "الجلسة تعقد في أعقاب استخدام الفيتو في مجلس الأمن في 18 سبتمبر/ أيلول (الماضي) ضد مشروع القرار الذي قدمته الدول المنتخبة في المجلس حول الوضع في قطاع غزة".

وأعربت عن "أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يهدف إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية للمدنيين في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر".

وأضافت أن مشروع القرار كان "يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة".

وشددت قطر على أنها "ستواصل مساعيها لخفض التصعيد في المنطقة وحفظ السلم والأمن الدوليين، وبذل الجهود للتوصل إلى تسوية توقف الحرب في قطاع غزة".

المصدر : التلفزيون العربي