سهم تسلا ينخفض رغم زيادة تسليمات السيارات الكهربائية في الربع الثالث

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تسلا عن ارتفاع في تسليماتها الفصلية للمركبات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، خلال الربع المنتهي يوم الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي انتهت فيه صلاحية حافز ضريبي رئيسي لمشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.



الأرقام الرئيسية:

إجمالي التسليمات في الربع الثالث 2025: 497,099 مركبة

إجمالي الإنتاج في الربع الثالث 2025: 447,450 مركبة

وانخفضت أسهم الشركة يوم الخميس عقب صدور التقرير. ومن المقرر أن تحدّث تسلا المستثمرين بنتائجها المالية للربع الثالث في 22 أكتوبر.



وكانت الشركة قد سلّمت 462,890 مركبة في الربع الثالث من عام 2024. كما تراجع إنتاجها هذا الربع مقارنة بـ 469,796 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وكان من المتوقع أن تعلن الشركة عن حوالي 447,600 وحدةوفقًا لتقديرات جمعتها FactSet، بينما توقّع الباحث المستقل المعروف باسم Troy Teslike على منصة Patreon تسجيل 481,000 وحدة. وكانت تسلا قد وزعت في 26 سبتمبر إجماعًا محلليًا من إعدادها يُظهر أن التوقعات تدور حول 443,079 وحدة.



لا تفصح تسلا عادة عن المبيعات والإنتاج حسب الطراز أو المنطقة. لكنها قالت إنها أنتجت 435,826 وحدة من أكثر سياراتها شعبية، موديل 3 و موديل Y. وتُعد التسليمات أقرب مقياس لمبيعات السيارات التي تعلنها الشركة، لكنها ليست محددة بشكل دقيق في تقاريرها للمساهمين.



وعانى الربع الثالث لتسلا من تراجع المبيعات في أوروبا بسبب رد فعل سلبي من المستهلكين تجاه إيلون ماسك وخطابه السياسي الحاد ونشاطه، فضلًا عن المنافسة المتزايدة من شركات مثل فولكسفاغن و BYD، اللتين تواصلان كسب حصص سوقية.



لكن التباطؤ في أوروبا قابله جزئيًا اندفاع في الولايات المتحدة، حيث سارع المشترون إلى اقتناء المركبات الكهربائية قبل انتهاء الحافز الضريبي الفيدرالي، الذي انتهى ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في يوليو.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت فورد أن مبيعات مركباتها الكهربائية بالكامل ارتفعت بنسبة 30.2% خلال الفترة، مسجلة رقمًا قياسيًا فصليًا جديدًا تجاوز 30,600 وحدة، لكنها لا تزال متأخرة كثيرًا عن تسلا.



وشهد سهم تسلا انتعاشًا قويًا مؤخرًا، إذ قفز بنسبة 40% في الربع الثالث وتحول إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام، بعد ثلاثة أشهر أولى صعبة في 2025. وحتى إغلاق يوم الأربعاء، ارتفع السهم بنسبة 14% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب 18% لمؤشر ناسداك.



وكانت تسلا قد سجلت في الربع الثاني 384,122 تسليمًا، بانخفاض سنوي قدره 14%، وهو التراجع الفصلي الثاني على التوالي.



وفي مجال الطاقة لدى الشركة، قالت تسلا إنها نشرت 12.5 غيغاواط/ساعة من منتجاتها لتخزين الطاقة، بما في ذلك نظام Megapack ومنتجها الجديد Megablock، وهي بطاريات احتياطية تُخزّن الطاقة بجانب الشركات أو مرافق الطاقة على نطاق واسع.

وكانت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك أحد كبار مشتري أنظمة تخزين الطاقة التابعة لتسلا خلال الفصول الأخيرة.



وعادةً ما تخزّن بطاريات Megapack الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية لاستخدامها لاحقًا، كما يمكنها تخزين الكهرباء المنتجة خلال فترات انخفاض الطلب لإعادة استخدامها في أوقات الذروة، مما يساعد على تقليل التكاليف.



وأوضحت الشركة أنها نشرت 9.6 غيغاواط/ساعة من منتجات تخزين الطاقة في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.9 غيغاواط/ساعة خلال الربع الثالث من العام الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم تسلا في تمام الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 443.5 دولار.