سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتأهب لاختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 05-12-2025

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على انخفاض بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.3350، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تلاشي سريع لحجم الزخم السلبي المحيط بالزوج.