سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 05-12-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) حالة من التذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد ارتكازه بنجاح على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي منحه دفعة إيجابية ساعدته على تقليص خسائره اللحظية، في محاولة لبناء قاعدة سعرية تمهيداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 93,000$ من جديد.

ويأتي هذا التحسن بدعم فني إضافي بعد اختراق السعر في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من فرص استمرار الحركة الإيجابية خلال الفترة القادمة.