في نسخة “لو ديفيليه” الثامنة لوريال باريس تحتفل بالمرأة وقيمتها الذاتية اللامحدودة

في نسخته الثامنة، احتفى عرض “لو ديفيليه” من لوريال باريس بالمرأة وإمكاناتها اللامحدودة من حيث تقدير الذات، مرسخًا بذلك مبدأ ديمقراطية الجمال عبر تكريمٍ مؤثر للأنوثة ومبادئ تمكين المرأة ومساواتها. أقيم الحدث خلال أسبوع الموضة في باريس، في Hotel de Ville de Paris التاريخي، وقد استقطب ٢٥٠٠ ضيف، وشهد مشاركة ٧٠ موهبة على منصة العرض، ومساهمة ٦٥خبيرًا في المكياج وتصفيف الشعر. واستلهامًا من الشعار الوطني الفرنسي، قدم العرض لمسة أنثوية ورؤية داعمة للمرأة: ” الحرية، المساواة، الأخوة، You are worth it”، لتدشّن بذلك لوريال باريس موسم الجمال رسميًا

هذا العام، عززت لوريال باريس التزامها برسالتها الجوهرية التي تنهض بالتمكين، وتعمق الشمولية، وتحتفي بالتنوع، وتُثَبِّتُ روح الأخوة النسائية. وتحقيقاً لذلك، دعت العلامة التجارية عائلتها من السفيرات، إلى جانب نخبة من مصممي الأزياء وخبراء التجميل، للاتحاد في إطلاق بيان جريء يدعم الأنوثة ويدافع عن حقوق المرأة، مُرسِّخةً بذلك قناعتها بأن الجمال حق للجميع وليس امتيازًا

ولتعزيز هذه الرؤية، تمحورت الرسالة الجوهرية للعرض حول شعار Walk your Worth الذي سعى إلى إلهام النساء في شتى أنحاء العالم ليتّسِمن بالثقة في مواجهة قدرهن، مردداً صدى شعار العلامة التجارية العالمي الشهير: “Because you are worth it”. هذا المبدأ القوي يؤكد التزام لوريال باريس بتعزيز الثقة بالنفس وتمكين المرأة لتكون محركاً فاعلاً للتغيير الإيجابي في المجتمع.

“لو ديفيليه” يستقطب حضوراً عالمياً، ويبرز ضيوفاً وسفيرات لوريال باريس المرموقين

يجمع “لو ديفيليه” من لوريال باريس سنويًا نخبة عالمية مرموقة للاحتفال بالتآخي والتمكين. وقد ضم الحدث هذا العام صفًا مرموقًا من سفيرات علامة لوريال باريس التجارية ، منهن ياسمين صبري، أسيل عمران ،جيليان أندرسون، سيمون آشلي، فيولا ديفيس، كارا ديليفين، جين فوندا، كيندال جينر، إيفا لونغوريا، آندي ماكدويل، هيلين ميرين، وأيشواريا راي، وغيرهنّ كثيرات. وإضافة إلى هذا التمثيل المتنوع والشامل، وجهت لوريال باريس لبنان دعوة خاصة للممثلة والمغنية والكاتبة اللبنانية البارزة، ستيفاني عطالله، لحضور العرض. وقد شكل حضورها بين الضيوف الكرام لحظة فارقة ومهمة للبنان.

وعلقت ستيفاني عطالله على مشاركتها قائلة: ” كانت دعوة لوريال باريس لحضور “لو ديفيليه” في باريس شرفاً كبيراً وفرحة حقيقية. لقد تجاوز هذا الحدث كونه مجرد عرض أزياء؛ كان احتفالاً مؤثراً بتقدير الذات، وروح الأخوة النسائية الصادقة، والجمال الكامن في كل امرأة. وبعد هذه التجربة، أرى في لوريال باريس تجسيداً راسخاً لروح التمكين، وأنا مدفوعة بقناعة عميقة لإيصال هذه الرسالة إلى لبنان، لأُذكِّر كل امرأة بأنها “تستحق” بكل ما للكلمة من معنى”.

كما أبرز العرض إطلالات جمالية فريدة مستوحاة من براعة الخبرة الفرنسية، صممها خبير المكياج العالمي هارولد جيمس وخبير تصفيف الشعر العالمي ستيفان لانسيان وفرق عملهما، لترسم بذلك أبرز صيحات الموسم. وتخلل الحدث أيضًا عروضًا فنية آسرة من سفيرة لوريال باريس شارلوت كاردين والفنانة أنيتا، مما أضفى بعدًا إضافيًا للاحتفاء بالجمال والتآخي النسائي والترفيه.

وأكدت لوريال باريس أيضًا دعمها لـ”دور الأزياء” من خلال التعاون مع عدد وافر من المصممين، الذين ارتدى سفيرات العلامة التجارية إبداعاتهم، وقد تم إحياء هذه الإطلالات بلمسات خبراء تجميل لوريال. ومن بين هذه الشراكات المرموقة، كان إدراج المواهب اللبنانية البارزة مثل أندريا وازن، إيلي صعب، غابي شرباشي، جورج شقرا، دار ربيع كيروز، سعید کوبيسي، وتوني ورد، مما سلط الضوء على الإبداع النابض بالحياة والتأثير العالمي للتصميم اللبناني على الساحة الدولية.