نيكول كيدمان تظهر لأول مرة بعد تقديم أوراق الطلاق رسميًا من كيث أوربان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - في خطوة مفاجئة وبعد أكثر من 19 سنة زواج وحب، وعلاقة بدت مثالية بين الأوساط الفنية، أُعلن خبر انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان في 29 سبتمبر الماضي، وبعد يوم واحد فقط، كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية أنها تقدمت بأوراق الطلاق رسميًا، ولم يصرح أي من الطرفين بأي تصريحات تخص الانفصال، أو أي تفاصيل تخص علاقتهما.

أول ظهور لنيكول كيدمان بعد الانفصال

Nicole Kidman pictured for the first time since Keith Urban divorce... as friends share brutal new details of her 'humiliation' https://t.co/hnn7bXrMKA pic.twitter.com/jsOjv5jFQM

— Daily Mail US (@Daily_MailUS)



رصدت عدسات الباباراتزي، أمس، نيكول كيدمان، البالغة من العمر 58 عامًا، وهي تتنزه برفقة شقيقتها أنطونيا كيدمان، على أحد مسارات المشي في ناشفيل، وكانت ترتدي ملابس رياضية ونظارة شمسية وقبعة بيسبول رمادية اللون، وكانت تبدو ظاهريًا في حالة جيدة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ PEOPLE أن شقيقة نيكول كانت بمثابة الداعم الأكبر لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأكد المصدر: "العائلة بأكملها التفت حولها لتقديم الدعم".

وكان قد كشف موقع TMZ وفقًا لمصدر مقرب من كيدمان أنها تقدمت بطلب طلاق رسمي من كيث أوربان، وذلك بعدما أقدمت على عدة محاولات لإصلاح العلاقة بينهما، ولكن في النهاية قررت كيدمان إنهاء الزواج بشكل قطعي.

وأكد الموقع أن الزوجين منفصلان بشكل غير رسمي منذ يونيو الماضي، وكيدمان حاولت جاهدة مرارًا لإنقاذ الزواج، وكيث لم يفعل ذلك حسب قول المصدر، كما أشار إلى أن المحيطين بهما يقولون إنه تعرف على امرأة أخرى.

وبحسب وثائق المحكمة التي حصلت مجلة people، فقد حدّدت كيدمان تاريخ الانفصال في اليوم نفسه الذي تقدمت فيه بطلب الطلاق، أي 30 سبتمبر.

كيدمان تقدم على خطوة حاسمة

كشف موقع TMZ وفقًا لمصدر مقرب من النجمة العالمية نيكول كيدمان، أنها تقدمت بطلب طلاق رسمي من كيث أوربان، وذلك بعدما أقدمت على عدة محاولات لإصلاح العلاقة بينهما، ولكن في النهاية قررت كيدمان إنهاء الزواج بشكل قطعي.

وأكد الموقع أن الزوجين منفصلان بشكل غير رسمي منذ يونيو الماضي، وكيدمان حاولت جاهدة مرارًا لإنقاذ الزواج، وكيث لم يفعل ذلك حسب قول المصدر، كما أشار إلى أن المحيطين بهما يقولون أنه تعرف على امرأة أخرى.

ما هو سبب انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان؟

بحسب ما تناقلته مواقع الصحف العالمية، فقد بادر أوربان بالانفصال، مُشيراً إلى تعاسة زواجهما، وذلك بسبب متطلبات حياتهما المهنية وقلة تواصلهما بحسب ما صرح به مصدر لصحيفة Mirror، فكيث لا يرى نيكول بسبب انشغالها بالتصوير أو بسبب انشغاله في جوالاته الغنائية، وأضاف: "كان بينهما حبٌّ كبير، وقد لا ينفصلان. لقد عاشا معاً لعقود؛ لذا هناك مجالٌ للتصالح بينهما، لكن علاقتهما الحالية لا تعني أنهما ثنائيٌّ حقيقي". وأضاف مصدر آخر لصحيفة Daily Mail: "إذا أعادهما هذا الانفصال إلى بعضهما بعضاً؛ فسيكون ذلك رائعاً، لكن كيث اضطر إلى إخبارها بأنه غير سعيد".

وقد جاء خبر الانفصال مفاجئاً لـ نيكول، التي وُصفت بأنها "مصدومة" بقرار أوربان، مع أن أصدقاءها يقولون إن الزوجين قد يحاولان العمل على علاقتهما خلال موسم الكريسماس ويوم ميلاد أوربان القادم.

بوادر الانفصال

ابتعاد الزوجين عن بعضهما بعضاً يرجع لشهور؛ فكيدمان تقيم في ناشفيل مع ابنتيها، بينما يواصل أوربان جولته العالمية "High and Alive"، التي بدأت في مايو. كما زعمت مصادر أن الزوجين يبتعدان عن بعضهما بعضاً بشكل متزايد بعد وفاة والدة كيدمان في سبتمبر الماضي.

ولم يظهر الزوجان معاً منذ بداية العام؛ ففي يوليو الماضي، أنهى أوربان مقابلة إذاعية فجأةً بعد سؤال حول أدوار كيدمان السينمائية الأخيرة. في غضون ذلك، تحدثت كيدمان بصراحة عن تحديات الزواج، حيث قالت لطاقم مسلسلها The Perfect Couple: "لا يوجد شيء مثالي".

انفصال مفاجئ بعد الاحتفال بذكرى زواجهما

جاء خبر انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد أشهر قليلة من احتفال كيدمان بذكرى زواجهما الـ 19، حيث شاركت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" في 25 يونيو الماضي، صورة بالأبيض والأسود تجمعهما خلف كواليس أحد عروضه. وعلقت على الصورة قائلةً: "ذكرى زواج سعيدة يا حبيبي". ومن خلال التعليقات بادلها أوربان الاحتفال حيث علق بمز تعبيري لقلب أحمر.

زواج نيكول كيدمان وكيث أوربان

بعد 5 سنوات من انفصالها من توم كروز Tom Cruise- اللذين تزوجا لمدة 11 عامًا منذ 1990 وحتى عام 2001- تزوجت نيكول كيدمان؛ كيث أوربان. استقبلا طفلتهما الأولى؛ صنداي في يوليو 2008، ثم فيث عبر أم بديلة بعد عامين.

في عام 2022، صرح المغني في حلقة من بودكاست جيسيكا رو "The Big Talk Show"، أنه وزوجته "طبيعيان تمامًا"، كما تحدث عن أول لقاء لهما في فعالية "جي داي لوس أنجلوس" عام 2005، قائلاً إنه يعتقد أن نجمة هوليوود الرائعة تفوقت عليه بكثير، وأوضح: "نحن مجرد زوجين نتدبر أمورنا، ونخوض تجارب الحياة معًا، وندعم بعضنا البعض بأفضل طريقة ممكنة، ونحاول تربية عائلتنا"، وكشف أن حياتهما طبيعية تماماً.

