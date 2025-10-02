برنامج مراسم تولي العرش للأمير غيوم خلفًا للدوق الأكبر هنري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 02:05 مساءً - لم يتبق إلا يوم واحد لبدء عهد جديد في لوكسمبورغ، وبدء مراسم تولي العرش للأمير غيوم، الدوق الأكبر بالوراثة مقاليد الحكم، خلفًا لوالده الدوق الأكبر هنري الذي يتنازل رسميًا عن منصب رئيس دولة لوكسمبورغ الجديد، ويذكر أن لوكسمبورغ أصبحت دوقية كبرى منذ عام 1815، وغيوم الآن هو الحاكم العاشر للبلاد.

استعدادات لوكسمبورغ لمراسم انتقال الحكم

عامًا كاملًا من التحضيرات، هكذا أعدت لوكسمبورغ لهذا الحدث الضخم، منذ أن أعلن الدوق الأكبر هنري رسميًا عن نيته التنحي عن العرش، سائرًا على خطى والده الدوق الأكبر جان وجدته الدوقة الكبرى شارلوت، اللذين تنازلا عن العرش وعينا خليفتيهما نائبًا ممثلًا.

ورغم أن التنحي الرسمي سيحدث غدًا الموافق 3 أكتوبر، إلا أن بعض التغييرات لاستقبال غيوم حاكمًا للبلاد قد حدثت بالفعل، وعلى سبيل المثال؛ بدأت شركات رائدة، بنشر رسائل عبر الأجواء من خلال وضع الشعار الخاص على طائراتها، كما تم صك صورة غيوم على عملة اليورو الجديدة في لوكسمبورغ، بالإضافة إلى إعداد العديد من الهدايا المميزة المصممة لهذه المناسبة الخاصة.

أما بالنسبة للبرنامج المقرر غدًا، فسيشهد اعتلاء العرش احتفالات تستمر لعدة أيام، وستُقام مراسم رسمية في مدينة لوكسمبورغ تشمل تنازل الدوق الأكبر هنري عن العرش في قصر الدوق الأكبر الساعة العاشرة صباحًا، وأداء غيوم اليمين الدستورية دوقًا أكبر جديدًا في مجلس النواب الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وفي الساعة 12.15 ظهرًا، ستظهر عائلة الدوق الأكبر على شرفة القصر، مسجلة بذلك أول ظهور علني لغيوم باعتباره الملك الجديد.

يلي ذلك حفل استقبال قصير في قاعة بلدية لوكسمبورغ الساعة 1:10 ظهرًا، قبل أن يلتقي الدوق الأكبر الجديد بالجمهور في ساحة غيوم الثاني الساعة 1:25 ظهرًا. ثم تُقيم الحكومة حفل استقبال أخير في سيركل سيتي الساعة 1:50 ظهرًا، ويُختتم اليوم بعشاء في القصر الساعة 7 مساءً.

وفي يوم السبت الموافق 4 أكتوبر، ستقام احتفالات عامة في أماكن رمزية في جميع أنحاء البلاد بينما يشرع الزوجان الدوقيان الكبيران في جولة تستغرق يومًا واحدًا في لوكسمبورج.

يبدأ البرنامج الساعة الواحدة ظهرًا في غريفينماخر، حيث سيلتقي الزوجان بممثلين مدنيين ومتطوعين ومحترفين في مجال الرياضة. وفي ويلتز، الساعة الثانية وأربعين دقيقة ظهرًا، سيحتفل غيوم من خلال تجمع وعرض موسيقي مميز.

بحلول الساعة 4:30 مساءً، سيصلون إلى شتاينفورت، للتضامن مع العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في مستشفى شتاينفورت المشترك. وفي الساعة 6 مساءً في دوديلانج، سيحضر عرضًا راقصًا مُصممًا يتتبع تحولات المجتمع في مدينة عريقة بتاريخها الصناعي الغني.

ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، ستتجه الأنظار مجددًا إلى العاصمة لاختتام الاحتفالات العامة. يبدأ الحفل بعرضٍ فني ضخم على جسر الدوقة الكبرى شارلوت، بمشاركة ثمانية ترام تمثل كل منها مواضيع مهمة للدوق الأكبر الجديد، بمشاركة 1600 مشارك وموسيقى حية. في الساعة العاشرة مساءً، يُقام عرض للطائرات بدون طيار في ساحة غلاسيس، يليه عرض فني لـ 32 فنانًا محليًا على مسرح بانورامي.

في يوم الأحد 5 أكتوبر، ستحضر عائلة الدوق الأكبر قداسًا في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورج، والذي يقيمه الكاردينال جان كلود هوليريش والذي يختتم رسميًا عطلة نهاية الأسبوع للانتقال الملكي.

قائمة الحضور لمراسم تولي الدوق غيوم العرش

ويستعد الملك المنتظر الدوق الأكبر غيوم وزوجته الدوقة الكبرى بالوراثة ستيفاني، إلى هذا الحدث منذ أيام، كما يستعد الملوك والملكات للتوجه إلى لوكسمبورغ.

وكُشفت قائمة الضيوف الملكيين لحضور مراسم تنازل الدوق الأكبر هنري، دوق لوكسمبورغ، عن العرش بعد قرابة 25 عامًا من الحكم، وتسليمه العرش لابنه الأكبر، وتوقيع وثيقة التنازل التي ستنهي حكمه.

وسينضم إلي الدوق الأكبر هنري، ابن عمه، الملك فيليب ملك بلجيكا، ومن المقرر مرافقة الملك فيليب زوجته الملكة ماتيلد، وابنتهما الكبرى، الأميرة إليزابيث.

وسيحضر ملك هولندا، ويليم ألكسندر، أيضًا مراسم التنازل عن العرش برفقة زوجته الملكة ماكسيما. كما ستشارك وريثة عرش هولندا، الأميرة كاثرينا أماليا، في مراسم بدء عهد جديد في لوكسمبورغ.

لم يُعلن عن أي ضيوف ملكيين آخرين لحضور مراسم التنازل عن العرش، التي ستُقام نهارًا، تليها مأدبة عشاء رسمية في المساء.

وقد أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر حفل العشاء الرسمي بصحبة زوجته بريجيت. كما سيحضر أيضًا رئيس ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، وشريكته، إلكه بودينبندر، بالإضافة إلى روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وزوجها، أوكو، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا.

الشعار الخاص بالدوق غيوم والدوقة ستيفاني

شارك الديوان الملكي للوكسمبورغ الشعار الرسمي للدوق الأكبر غيوم المستقبلي، والذي سيُستخدم رسمياً اعتباراً من 3 أكتوبر 2025.

سيظهر الشعار، المكوّن من حرفي G متماثلين، متقابلين، يعلوهما تاج، على زِي الجيش والشرطة ومصلحة السجون والجمارك والضرائب وهيئة الرقابة على المعلومات العامة، وسيُمثّل الرمزَ الرسمي للدوق الأكبر المستقبلي.

