تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 02-10-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 61.50$ في خطوة مهمة لكسره وإن كنا لا زلنا نحتاج لتأكيد ذلك بإغلاق قوي دونه، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما ويحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، ما يعزز من سيناريوهات الهبوط.

