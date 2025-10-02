الليلة افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بتكريم ليلى علوي .. التفاصيل الكاملة

انطلاق مهرجان الاسكندرية السينمائي

أبرز تكريمات المهرجان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في حفل مميز يقام على مسرح مكتبة الاسكندرية، وذلك برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، وتحمل دورة هذا العام اسم النجمة الكبيرة ليلى علوي.ومن المقرر أن يذاع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سينما، منذ السابعة مساء وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الـ ريد كاربت، وصولًا إلى مراسم الافتتاح الرسمية.ويشهد الحفل سهرة فنية تتضمن العديد من التكريمات، بحضور نخبة من صناع السينما المصرية والعربية، ويقدمه كل من د. إبراهيم الكردانى والإعلامية غادة شاهين، إلى جانب عرض افتتاحي لأحدث الأفلام المشاركة، ثم يتم تكريم نجمة المهرجان الفنانة ليلى علوي.يكرم المهرجان المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية في الإخراج والكتابة والتمثيل، إذ قدمت أورتيجا مجموعة من الأفلام الوثائقية البارزة، من بينها Cautivadas وCautivas، التي صورت في المكسيك وجواتيمالا وجزر الكنارى، وشاركت في مهرجانات كبرى مثل WIFF بميامي وMiradasDoc بتينيريفي.كما يكرم المهرجان الفنانة شيرين، صاحبة الرصيد الفنى المتنوع، شمل 38 فيلمًا سينمائيًا، أبرزها الجحيم، دموع صاحبة الجلالة، الإرهابي، وبخيت وعديلة، إضافة إلى 84 مسرحية من بينها المتزوجون والبعبع، وفي الدراما التلفزيونية، شاركت شيرين في أعمال مهمة، مثل جراند أوتيل، سابع جار، القاهرة كابول، وسوق الكانتو.وأعلنت إدارة المهرجان أيضا عن تكريم اسم النجمة الكبيرة الراحلة فيروز أيقونة الطفولة في السينما المصرية والعربية، التي اكتشفها الموسيقار إلياس مؤدب وقدمها للنجم أنور وجدي في فيلم ياسمين.ويكرم المهرجان أيضًا الفنان رياض الخولي، تقديراً لمسيرته الطويلة في المسرح والسينما والدراما، قدم الخولي أعمالاً بارزة مثل ليالى الحلمية، العائلة، طيور الظلام وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانته بين نجوم الدراما المصرية.ذلك إلى جانب تكريم كل من فردوس عبدالحميد، المخرج هاني لاشين، الموسيقار الليبي ناصر مزداوي، المخرج التونسي رضا باهي، المخرج المغربي الفرنسي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جين بيير آماريس، مدير التصوير سامح سليم، وسيتم منح وسام البحر المتوسط للنجم المغربي محمد مفتاح، ويكرم أيضًا الفنان أحمد رزق.وأكدت إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدورة المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة.

يمكنكِ قراءة.. هيئة الأفلام تعلن عن جلسة نقاشية لها ضمن فعالياتها بمهرجان كان السينمائي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».