تصفيات أوروبا لمونديال 2026: ناغلسمان يستدعي شلوتربيك مجددا ويستبعد فولكروغ

الرياص - اسماء السيد - برلين : أجرى يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا ستة تغييرات على تشكيلته المؤلفة من 24 لاعبا استعدادا لنافذة تشرين الاول/اكتوبر ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم، فأعاد المدافع نيكو شلوتربيك فيما استبعد المهاجم نيكلاس فولكروغ.

جاءت هذه التغييرات عقب الأداء المخيب في النافذة الاخيرة خلال شهر أيلول/سبتمبر، فأعاد ناغلسمان شلوتربيك إلى التشكيلة، بعد عودته أخيرا إلى صفوف بوروسيا دورتموند، عقب غياب دام ستة أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وقال ناغلسمان الإثنين إن قلب الدفاع "سيكون موجودا بالتأكيد، وهو يستحق ذلك".

واستُدعي مدافع أينتراخت فرانكفورت ناثانيال براون للمرة الاولى، فيما عاد كل من المهاجم جوناثان بوركادت، ولاعبا الوسط ألكسندر بافلوفيتش وفيليكس نميشا والظهير الايمن ريدل باكو.

ويغيب عن "دي مانشافت" في النافذة المقبلة مدافع ريال مدريد الإسباني انتونيو روديغر بسبب الإصابة.

ولم يتمكن فولكروغ من تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة مع فريقه وست هام الإنكليزي المتعثر، الى حدّ الآن هذا الموسم.

ويغيب أيضا عن صفوف بطل العالم أربع مرات العديد من أبرز نجومه امثال كاي هافيرتس، جمال موسيالا والحارس مارك أندريه تير شتيغن.

في ما يلي التشكيلة كاملة:

لحراسة المرمى: اوليفر باومان (هوفنهايم)، فين داهمن (أوغسبورغ)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)

للدفاع: روبرت أندريتش (باير ليفركوزن)، ناثانيال براون وروبن كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، ريدل باكو ودافيد راوم (لايبزيغ)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) وجوناثان تاه (بايرن ميونيخ)

للوسط: كريم أدييمي وفيليكس نميشا (دورتموند)، نديم أميري (ماينتس)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوزوا كيميش وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، جايمي ليفيلينغ وأنجيلو ستيلر (شتوتغارت) وفلوريان فيرتس (ليفربول الإنكليزي)