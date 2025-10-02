اختيار نسرين طافش ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم عام 2025

نسرين طافش ضمن أجمل 100 وجه

استقرار على جميع المستويات

"روقان".. عودة للغناء بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 02:05 مساءً - انضمت الفنانة نسرين طافش مؤخرا إلى قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، الصادرة عن موقع TC Candler، المتخصص في رصد وتقييم معايير الجمال حول العالم.ووقع الاختيار على نسرين طافش بعد تصويت كبير من الجمهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك إلى جانب ترشيح اللجنة المتخصصة في اختيار النجوم والمشاهير من الموقع، وفور إعلان هذا الخبر تصدر اسم نسرين ترند مؤشرات البحث وحصلت على تهاني كثيرة من جمهورها ومحبيها اللذين أشادوا بجمالها.يأتي دخول نسرين طافش القائمة العالمية تقديراً لجمالها الطبيعي، إلى جانب حضورها الفني اللافت في الدراما العربية عبر أعمال متنوعة، ما جعلها ضمن أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار هذا العام. وتُعد هذه القائمة من أكثر التصنيفات شهرة ومتابعة على المستوى الدولي.اللافت أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إدراج نسرين طافش فيها ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم"، لتؤكد حضورها كواحدة من أبرز النجمات العربيات جمالاً وتأثيرا على المستوى العالمي.يمكنك متابعة نسرين طافش تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "روقان"يشار إلى أن نسرين طافش أعلنت مؤخرا زواجها من رجل أعمال يدعى أحمد وأكدت أنها تعتبره الشريك الصحيح بالنسبة لها، وعن عدم ظهوره معها في الكثير المناسبات والفعاليات الفنية قالت في أحد اللقاءات المصورة "أحمد عنده ثبات انفعالي مش طبيعي هو ما بيحب يطلع ولا بيحب الأضواء والشهرة، حسابه على السوشيال ميديا برايفت لأنه بيحب الخصوصية بتاعته".وتابعت "عنده ذكاء فطري وعاطفي واجتماعي عالي جدا، هو عارف انه اتجوز فنانة وبيقف جنبي وبيدعمني عشان أكون أحسن فنانة".يُذكر أن نسرين طافش عادت إلى الغناء بعد غياب سنوات من خلال أغنية "روقان" التي طرحتها يوم 30 من يوليو الماضي على موقع الـ"يوتيوب" ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، وجاءت من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالي بمصر.أغنية "روقان" جاءت بإيقاع صيفي استعراضي وأجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وأضفى الفيديو كليب أجواء منعشةً تعكس طاقة صيفية أمام البحر مليئة بالبهجة والاستعراضات، وقدَّمت نسرين من خلالها ستايلاً غنائياً خفيفاً ومنعشاً، يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها، حيث ظهرت في الكليب بإطلالات مرحة ومشاهد ملونة تتماشى مع روح الأغنية.قد تحب قراءة: أفضل 10 أفلام كلاسيكية تعرفوا إليها

