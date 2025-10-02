الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 02-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-02 05:15AM UTC

اقترب سعر الزوج باندفاعه الصاعد الأخير من مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 2.0330 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات تصحيحية هابطة متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليجني بذلك بعض الأرباح بتسلله نحو 2.0135.

 

نتوقع استئناف السعر بتداولات هذا اليوم للمسار التصحيحي الهابط نظرا لتمركز مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.0050 وصولا للدعم الإضافي المستقر قرب 2.0000, أما تجديد المحاولات الصاعدة فإن ذلك يتطلب اختراقه للعائق المستقر قرب 2.0190 ليحفز ذلك الهجوم الصاعد وليسهل مهمة الضغط على مقاومة القناة الصاعدة من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0000 و 2.0170

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

