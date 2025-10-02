تكنولوجيا: تسريب مواعيد التسجيل المسبق والإطلاق لنظارة سامسونج Project Moohan XR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لاقتحام سوق الواقع المختلط بإطلاق أول نظارة XR لها، المعروفة بالاسم الرمزي Project Moohan. ورغم أن الشائعات السابقة تحدثت عن طرحها في 29 سبتمبر، إلا أن تقارير جديدة أكدت تأجيل الموعد ليصبح في 22 أكتوبر، مع فترة تسجيل مسبق تبدأ في 15 أكتوبر وتستمر حتى يوم الإطلاق.

وبحسب صحيفة ChosunBiz الكورية، ستقتصر هذه الجدولة الزمنية في البداية على السوق الكوري الجنوبي، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل أسواقًا أخرى حول العالم.

طورت سامسونج Project Moohan بالتعاون مع جوجل وكوالكوم، حيث تعمل النظارة بنظام Android XR وتعتمد على معالج Snapdragon XR2+ Gen 2.

وكانت التسريبات قد أشارت إلى أن سعرها سيتراوح بين 2,500,000 و4,000,000 وون كوري (ما يعادل نحو 1,785 إلى 2,855 دولارًا أمريكيًا). كما تستهدف الشركة شحن حوالي 100,000 وحدة مبدئيًا، مع إمكانية تعديل هذا الرقم تبعًا لحجم الطلب الفعلي.

