دورة شنغهاي: سينر مستعد لـ"معركة صعبة" للدفاع عن لقبه

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : قال الإيطالي يانيك المصنّف الثاني عالميا الخميس إنه يتوقع "تحديا صعبا وقويا جدا" حيث يستعد للدفاع عن لقبه في دورة شنغهاي للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بعد يوم واحد من تتويجه بدورة الصين المفتوحة (500 نقطة).

وتفوّق ابن الـ 24 عاما على منافسه الأميركي ليرنر تيين ليحرز لقبه الـ 21 في دورات المحترفين في بكين الأربعاء، قبل أن يسافر الى شنغهاي بعد ساعات.

وفي ظل غياب غريمه التقليدي الإسباني كارلوس ألكاراس الذي انسحب بسبب "مشاكل بدنية"، من المتوقع أن يكون خصم سينر الأكبر في دورة الألف نقطة وحامل لقبها أربع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال سينر "لدي حصة تدريبية واحدة فقط للاستعداد، لكن دعونا نرى".

وأضاف "ستكون تحديا صعبا للغاية، خصوصا في المباراة الأولى... لا يمكنك أن تعرف أبدا ما الذي سيحدث".

ويُعد الألماني دانيال ألتماير (49) منافس سينر الأول في الدور الافتتاحي.

وكان سينر هزم ديوكوفيتش في نهائي العام الماضي، إلا أن الصربي يدخل الى الدورة بعد ان قلّص من عدد مشاركاته.

وشكّل عدد المباريات في روزنامة الرجال والسيدات نقطة جدلية كبيرة في السنوات الأخيرة.

وقال ألكاراس الثلاثاء إبان انسحابه من دورة شنغهاي "عليهم أن يفعلوا شيئا بشأن الجدول الزمني"، مرددا بذلك نفس ما عبّرت عنه العديد من البطلات الأخريات مثل البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوكو غوف.

من جهته، قال سينر الخميس إنه "لا يريد انتقاد أي شيء".

وأضاف ألكاراس "الجميع يفكر بطريقة مختلفة... لكنني أعتقد أننا لا نزال نملك حرية الاختيار كلاعبين".