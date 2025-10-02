شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي مع استمرار الإغلاق الحكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ مكاسبها لليوم السادس على التوالي ،لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،في طريقها صوب تجاوز حاجز 3,900 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بدعم استمرار تراجع مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



بالإضافة إلى الاحتمالات القوية حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات، تترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الهامة عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة ،والتي يعتمد عليها كثيرًا الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أدواته النقدية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى (3,874.83 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,865.62$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,852,94$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.2% ، في خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3,895.34 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي ،على وشك تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع وسط توالي البيانات الضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ، والتي تعزز بقوة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام ، بجانب استمرار المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية الخاصة فقدت وظائف على نحو غير متوقع في سبتمبر ،في ثاني فقد شهري على التوالي.



•وأشار تقرير فرص العمل المتاحة يوم الثلاثاء إلى نمو طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، إلى جانب تراجع في وتيرة التوظيف، ما يشير إلى تراجع قوة سوق العمل.



•عزز المتداولون رهاناتهم على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام.



•عقب البيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 90% إلى 99% ، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،تصدر فى وقت لاحق اليوم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وغداً الجمعة تقرير الوظائف لشهر سبتمبر.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون":أدت بيانات التوظيف الضعيفة من ADP قبل تقرير الوظائف غير الزراعية إلى إحياء رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي لإضعاف الدولار الأمريكي. كما تلقى الذهب دفعة من إغلاق الحكومة الأمريكية.



•قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة: إن المخاطر الصعودية لتوقعاتنا لسعر الذهب عند 4,000 دولار للأونصة في منتصف 2026، و4,300 دولار للأونصة في ديسمبر 2026، قد ازدادت بشكل أكبر بسبب المراكز المضاربية والزيادة المفاجئة الكبيرة في حيازات الصناديق الغربية المتداولة بالبورصة (ETF).



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت بالأمس بنحو 6.01 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,018.89 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 يوليو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 02-10-2025