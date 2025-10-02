تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 02-10-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، لينجح بتحركاته المبكرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة لاستعادة تعافيه، خاصة ويهاجم حالياً خط اتجاه تصحيحي هابط على المد القصير.

