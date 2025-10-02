الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: لم يكن ممكناً أن تنشر الصحافة العالمية أنباء انفصال الممثلة العالمية نيكول كيدمان والموسيقي كيث أوربان بعد ما يقرب من 20 عاماً من الزواج، دون أن تنفجر التساؤلات حول أسباب الانفصال.

يعتقد المقربون من أوربان ونيكول كيدمان أنه على علاقة مع امرأة أخرى، مما دفعه للرحيل عن منزل الزوجية، وقالت مصادر مرتبطة بكيدمان (58 عاما) لموقع TMZ يوم الثلاثاء إن "كل الدلائل تشير إلى حقيقة أن كيث على علاقة بامرأة أخرى".

وأضاف المصدر: "دعونا نقول فقط إن نيكول لا تعارض ذلك، لكنها لا تزال مصدومة من الأمر".

وكانت أنباء الانفصال قد انتشرت يوم الاثنين، وسط صدمة من المتابعين، خاصة أن زواجهما دام 20 عاماً، ولم تكن هناك مقدمات عن امكانية حدوث طلاق، وذكرت TMZ أن كيدمان تقدمت رسميا بطلب الطلاق من أوربان (57 عاما) يوم الثلاثاء، مما يؤكد أن محاولات انقاذ هذا الزواج لم يكتب لها النجاح.

وزعمت المصادر أن أوربان هو من بدأ الانفصال وانتقل للعيش خارج منزل عائلتهما في ناشفيل، في حين زُعم أن كيدمان لم ترغب في الانفصال وحاولت إنقاذ علاقتهما. وكان آخر ظهور علني للثنائي معًا في 20 يونيو (حزيران) الماضي في كأس العالم للأندية على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل. وفي الشهر نفسه، فشل أوربان في مشاركة تحية محبة لزوجته على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لزواجهما.

احتفلت كيدمان بالذكرى السنوية للزواج بنشر صورة بالأبيض والأسود لهما وهما يحتضنان بعضهما، وعلقت على الصورة: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".

وكان آخر منشور لأوربان على موقع إنستغرام مع كيدمان في 9 مايو (أيار)، عندما قام بتحميل صور لهما في حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف.

في العام الماضي، تحدث أوربان بصراحة عن الصعوبات التي واجهها في زواجه من كيدمان أثناء تكريمه للممثلة في حفل توزيع جوائز الإنجاز مدى الحياة التاسع والأربعين الذي أقامته مؤسسة الفيلم الأمريكي.

خلال خطابه، اعترف الفائز بجائزة غرامي بأنه كاد أن "يفجر" زواجهما بعد وقت قصير من زواجهما في عام 2006 بسبب صراعه مع الإدمان .

بعد أربعة أشهر من زواجنا، أمضيتُ ثلاثة أشهر في مركز إعادة التأهيل، كما قال أوربان، الذي أصبح واعيًا بعد فترة إعادة التأهيل. "لم أكن أعلم ما الذي سيحدث لنا."لكن أوربان اعترف بأن كيدمان "تغلبت على كل الأصوات السلبية" واختارت البقاء بجانبه.

(كيث أوربان ونيكول كيدمان مع ابنتيهما وابنة أختهما)