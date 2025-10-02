انت الان تتابع فيديو.. تصادم طائرتي ركاب في مطار بنيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 أكتوبر 2025, 8:06 صباحاً

في حادث وصف بـ"الغريب"، شهد مطار لا غارديا في نيويورك، تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة "دلتا"، أسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، وقع التصادم مساء الأربعاء، عندما كانت الطائرة "Endeavor 5155" تستعد للإقلاع، فاصطدم جناحها الأيمن بجسم الطائرة "Endeavor 5047" التي كانت قد هبطت وكانت في طريقها إلى البوابة. وبحسب تليفزيون " ايه بي سي" أظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية بلاغا من الطيار يفيد بحدوث أضرار في الطائرة، شملت كسرا في زجاج قمرة القيادة وتلفا في بعض الشاشات داخلها. وقد أكدت شركة "دلتا" أن المضيفة المصابة نقلت إلى مستشفى قريب كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في المطار لم تتأثر بالحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تصادم طائرتي ركاب في مطار بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.