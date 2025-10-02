دوري أبطال أوروبا: فليك يقرّ بالمشكلة الدفاعية وإنريكي على ثقة بفريقه "بمعزل عن الأسماء"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أقرّ الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني أنّ على فريقه تحسين دفاعه بعد أن تلقى هدفا متأخرا منح ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب الفوز 2 1، الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف بطل فرنسا في الدقيقة 90 عن طريق البرتغالي غونسالو راموش، بعدما كان برشلونة السبّاق لانتزاع التقدم على الملعب الأولمبي.

ونجح المغربي أشرف حكيمي في استغلال هفوة في الخط الدفاعي العالي الذي استخدمه النادي الكاتالوني، فانطلق على الجهة اليمنى قبل أن يمرّر كرة عرضية أرضية تابعها راموش في الشباك، ليفرّ فليك أن سان جرمان لعب على مستوى أعلى.

وكان الفريق الكاتالوني خرج من الدور نصف النهائي للنسخة الماضية في المسابقة القارية على يد انتر ميلان الإيطالي بعد أن ظهرت بوضوح نقاط ضعفه الدفاعية، حيث تلقى سبعة أهداف في مباراتين.

وقال فليك للصحافيين "عندما تكون النتيجة 1 1، يجب أن ندافع بشكل أفضل، وأن يكون لدينا تنظيم دفاعي أقوى".

وأضاف "سنتعلم من هذا، وعلينا أن نقدم أداءً أفضل في المرة المقبلة أمام فريق بهذا المستوى من الجودة".

وقال مدرب برشلونة إن سان جرمان استحق الفوز بالمباراة، مشيرا الى أن فريقه لم يكن في أفضل مستوياته ولم يستطع مجاراة بطل أوروبا في هذه الأمسية.

وتابع فليك "لا فائدة من القول إننا في نفس المستوى، لكنني أؤمن بفريقي. لم يكن هذا يومنا الأفضل".

وأضاف "نحن نتدرب لنصبح أفضل وأفضل، وهذه المباراة ستفيدنا كثيرا، حتى في المستقبل. الفريق بأكمله يجب أن يدافع، والفريق بأكمله يجب أن يهاجم...".

وختم بالقول "الفلسفة التي يتمتع بها باريس سان جرمان رائعة. لديهم لاعبون شبان، ويمتلكون جودة عالية وسرعة كبيرة في التحرك بالكرة، فريق ممتاز جدا".

ورأى فليك أنه عندما يلعب فريقه في أفضل مستوياته فعندها سيكون قادرا على مضاهاة فريق الإسباني لويس إنريكي.

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق "رأينا اليوم مستوى باريس سان جرمان، وأنا واثق بنسبة 100 في المئة أننا قادرون على اللعب بهذا الشكل أيضا".

حاضرون دائما"

من جهته، قال إنريكي إنه "بغض النظر عن الأسماء التي تبدأ المباراة، نحن حاضرون دائما"، معربا عن سعادته بالأداء والنتيجة.

ونوه إنريكي في مؤتمره الصحافي على ملعب مونتجويك "أنا سعيد جدا، لأنه بغض النظر عن اللاعبين، نحن دائما موجودون".

وأضاف "لا يهم من يرتدي القميص، نحن نلعب بهوية واضحة".

وواصل المدرب السابق لبرشلونة قائلا "يجب أن أقول إننا قدمنا مباراة جيدة جدا، البداية كانت صعبة للغاية، فقد كانوا يستحوذون على الكرة، وكما هو الحال دائما أمام برشلونة، لديهم لاعبون يتمتعون بجودة عالية. لكن عندما سجلنا الهدف، اكتسبنا الثقة".

وتابع إنريكي عن الشوط الثاني "كنا الطرف الأفضل، واستحقينا الفوز لأننا صنعنا العديد من الفرص".