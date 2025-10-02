فرحة خاصّة تجمع خالد سليم بزوجته بعد ١٤عامًا

إحتفل الممثّل المصريّ خالد سليم بمرور أربعة عشر عامًا على زواجه، إذ وجّه رسالة مفعمة بالحبّ لزوجته عبر حسابه الرّسميّ على “إنستغرام”.

بهذه المناسبة، نشر خالد صورًا جمعته بزوجته في مناسبات عديدة وعلى أنغام “كل وعد” للفنان وائل جسّار علّق: ” أربعة عشر عامًا من الزّواج ومستمران كل سنة ونحن دائمًا معًا … الله يخليكِ لي أنا والبنات “خديجة” و”كنزي” ويحميكي يا قلبي، ويديم علينا المحبّة والسّتر والصّحّة أحبّك”.

كما احتفلت زوجة خالد سليم، خيريّة، بالمناسبة، إذ نشرت مجموعة صور لهما معًا وكتبت: “ذكرى زواج سعيدة يا حبيبي.. منذ أربعة عشر عامًا بدأنا هذه الرّحلة، وما زلت ممتنّة لكلّ ابتسامة ولكلّ عناق ولكلّ خطوة جمعَتنا. أنت ملاذي الآمن، وفرحتي وعمري كله.”

يُذكر أنّ خالد سليم متزوّج من السّيّدة خيريّة منذ العام ٢٠١١ ولديهما ابنتان هما “خديجة” و”كنزي”.