حاملو الريبل الكبار يشترون المزيد من XRP: ماذا يعني هذا التحرك؟

أضافت المحافظ الكبرى التي تحتفظ بما بين 100 مليون إلى مليار من عملة الريبل (XRP) نحو 250 مليون عملة خلال 48 ساعة، وفقا للمحلل “علي مارتينيز”، في إشارة إلى نشاط استراتيجي متجدد بعد فترة من الركود والتجميع.

تزامن هذا التحرك مع ارتفاع طفيف في السعر من 2.87 إلى 2.94 دولار، وهو ما قد يمثل بداية لاتجاه صعودي، بالنظر إلى أن أنماط الشراء السابقة من الحيتان حيث غالبا ما تسبق تحركات كبيرة في السوق.

250 million $XRP bought by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S0DZYQms7i — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

من جهة أخرى، أظهرت بيانات “CryptoQuant” ارتفاع احتياطي XRP على منصة بينانس من 3.1 إلى 3.5 مليار XRP خلال يوم واحد، وهي أكبر زيادة مسجلة هذا العام.

ويُحتمل أن يعكس ذلك استعدادا للتداول النشط، أو تحويلات داخلية تتعلق بالسيولة.

يتداول XRP حاليا بالقرب من مستوى مقاومة رئيسي، مع توقعات باختراق قد يدفع السعر نحو أهداف فنية تتراوح بين 6.61 و21.5 دولار.

كما تشير تحركات الرسم البياني أمام بيتكوين (XRP/BTC) إلى نموذج فني قوي قيد التشكّل، بشرط تراجع هيمنة البيتكوين.

في ظل هذه المعطيات، يراقب المستثمرون عن كثب إمكانية إطلاق صندوق تداول متداول (ETF) لـ XRP، والذي قد يكون بمثابة محفز إضافي لتحرك السوق في الفترة المقبلة.

