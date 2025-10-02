- 1/2
- 2/2
أضافت المحافظ الكبرى التي تحتفظ بما بين 100 مليون إلى مليار من عملة الريبل (XRP) نحو 250 مليون عملة خلال 48 ساعة، وفقا للمحلل “علي مارتينيز”، في إشارة إلى نشاط استراتيجي متجدد بعد فترة من الركود والتجميع.
تزامن هذا التحرك مع ارتفاع طفيف في السعر من 2.87 إلى 2.94 دولار، وهو ما قد يمثل بداية لاتجاه صعودي، بالنظر إلى أن أنماط الشراء السابقة من الحيتان حيث غالبا ما تسبق تحركات كبيرة في السوق.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات “CryptoQuant” ارتفاع احتياطي XRP على منصة بينانس من 3.1 إلى 3.5 مليار XRP خلال يوم واحد، وهي أكبر زيادة مسجلة هذا العام.
ويُحتمل أن يعكس ذلك استعدادا للتداول النشط، أو تحويلات داخلية تتعلق بالسيولة.
يتداول XRP حاليا بالقرب من مستوى مقاومة رئيسي، مع توقعات باختراق قد يدفع السعر نحو أهداف فنية تتراوح بين 6.61 و21.5 دولار.
كما تشير تحركات الرسم البياني أمام بيتكوين (XRP/BTC) إلى نموذج فني قوي قيد التشكّل، بشرط تراجع هيمنة البيتكوين.
في ظل هذه المعطيات، يراقب المستثمرون عن كثب إمكانية إطلاق صندوق تداول متداول (ETF) لـ XRP، والذي قد يكون بمثابة محفز إضافي لتحرك السوق في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين قد يشهد ارتفاع كبير نهاية نوفمبر اذا استمر ارتباطه بالذهب
كازاخستان تطلق صندوق للعملات الرقمية والبداية بعملة بينانس BNB
كانت هذه تفاصيل خبر حاملو الريبل الكبار يشترون المزيد من XRP: ماذا يعني هذا التحرك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.