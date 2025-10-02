أسف لمين.. تفاصيل ألبوم نداء شرارة الجديد في 2025

10 أغاني في ألبوم نداء شرارة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - تعيش المطربةحالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال موسم أغاني شتاء 2025، حيث تنوي طرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة القليلة المُقبلة، يغلب عليه الطابع الدرامي إلى حدٍّ كبير، والذي تتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.ألبوم نداء شرارة الجديد، مكوّن من 10 أغاني دفعة واحدة، يغلب عليها التنوع والاختلاف، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة عبر قناتها على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية، حيث يحمل اسم "أسف لمين"، وهي الأغنية التي سبق وطرحتها قبل أيامٍ قليلة، وحظيت بانتشارٍ كبير، فيما تجاوزت نسب المُشاهدة لأكثر من نصف مليون حتى الآن.وكشفت نداء شرارة عن أسماء أغاني ألبومها الجديد، وهي: "آسف لمين"، و"عيش هتعرف"، و"أنا فرصة"، و"الأيام مرعبة"، و"في البداية"، و"عدى وقت"، و"لو حتى عني بعيد"، و"بدون أسباب"، و"نفسي أقلك"، و"أتدري"، إذ حمست جمهورها عبر حسابها على "انستغرام"، بقولها": "رح تسمعوا ألبوم من قلب القلب.. أشكر كل الصُنّاع.. كل شاعر وملحن وموزع موسيقي تعاونت معه.. وكل الموسيقين اللي أبدعوا بالأغاني.. أشكركم يا أساتذة".وكانت، طرحت الأغنية الرئيسية للألبوم، بعنوان "آسف لمين"، كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع إسلام شوقي، وتقول كلماتها: "أسف لمين لواحدة جيت دمرتها وبعدين مشيت، ده أنا نفسي أسمع عنك إن أنت إتأذيت، يمكن يبرد ناري جرحك وقتها، أنا مش ملاك عشان تعاتب فيّا لو شمتانة فيك، ده أنا لو بإيدي أتمنى شر الدنيا ليك، وافرح أكيد لو قالوا عنك ده أنتهى، ربنا لا يصلح حالك، ولا بالك يهديه، هتقابل قلب يخونك لو تتطمن ليه، والله يا قلبي هيبكي عليّا دموع تأذيه".يذكر أنّ نداء شرارة شاركت في موسم أغاني صيف 2025، بأغنيتين فقط، الأولى بعنوان "زفينا العرسان" والتي ‏تجسد أجواء الزفاف التقليدية بإيقاع فلكلوري نابض بالفرح. وتقول بعض كلماتها: " زفينا العرسان وجينا بعزم الله..‏ عريس حلو وعروسو ما شاء الله ، زفينا العرسان ومحلى طلتهم ‏.. قولوا معانا الله ‏يتمم فرحتهم".‏أما الأغنية الثانية، بعنوان "وش الخير" من ألحانها، وكلمات أحمد العزب، وتوزيع هشام البنا، وتقول كلماتها: "بيني وبينك حقيقي يوم ما ظهرت في طريقي غيرت حياتي بيك، وإن كنت هعيدها تاني أختارك بس تاني وهعيش يا حبيبي ليك، إنت وش الخير عليّا، المفاجأة والهدية، فرحة العمر اللي كانت مقسومة لي وجاية ليّا".