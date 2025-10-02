ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "بوالوي" في فيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، اليوم الخميس، أن عدد القتلى جراء الإعصار بوالوي والسيول التي تسبب فيها بالبلاد ارتفع إلى 36 شخصا.

وأوضح التقرير أن الإعصار وصل إلى اليابسة، في شمال وسط فيتنام، وصاحبته أمواج بحرية ضخمة ورياح قوية وأمطار غزيرة أدت أيضا إلى فقدان 21 شخصا وإصابة 147 آخرين.

ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار والسيول المرتبطة به إلى 11.5 تريليون دونج (435.80 مليون دولار) بعد أن كانت 303 ملايين دولار في تقرير سابق صدر أمس الأربعاء.

وقالت إن الإعصار ألحق أضرارا جسيمة بالطرق والمدارس والمكاتب، وتسبب في أعطال بشبكة الكهرباء مما أسفر عن انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر.

وورد في التقرير أن أكثر من 210 آلاف منزل تضررت أو غمرتها المياه التي أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 51 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.