وول ستريت جورنال: دعم استخباراتي أميركي مباشر لأوكرانيا لضرب عمق روسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية محددة لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة داخل روسيا. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت سترسل أسلحة إضافية إلى كييف تمكنها من ضرب المزيد من الأهداف.

ورغم أن الولايات المتحدة تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف منذ فترة طويلة، إلا أن التقرير أكد أن هذا التطور الجديد سيجعل من السهل على القوات الأوكرانية قصف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وغيرها من مكونات البنية التحتية الروسية. ويهدف هذا الدعم الاستخباراتي بشكل مباشر إلى حرمان موسكو من الإيرادات والنفط اللازمين لمجهودها الحربي.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لا يكتفون بهذا التحرك، بل يطلبون أيضاً من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم دعم مماثل لأوكرانيا في هذا المجال. وحتى لحظة نشر التقرير، لم يكن البيت الأبيض قد استجاب لطلب للتعليق على هذه المعلومات يوم الأربعاء.

ووفقاً لما نقله التقرير عن المسؤولين الأمريكيين، فإن الموافقة على تقديم هذه المعلومات الاستخباراتية الإضافية جاءت قبل فترة وجيزة من منشور للرئيس السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي. وفي ذلك المنشور، أشار ترامب إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي تحتلها روسيا، وهو ما اعتبر تحولاً مفاجئاً في لهجته لصالح كييف.