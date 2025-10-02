OpenAI تصل إلى تقييم 500 مليار دولار متجاوزةً SpaceX كأكبر شركة ناشئة في العالم

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - أصبحت شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI أكبر شركة ناشئة في العالم بعد أن وصلت إلى تقييم قدره 500 مليار دولار عبر صفقة بيع ثانوي للأسهم.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ يوم الخميس نقلاً عن مصادر مجهولة، فقد باع موظفون حاليون وسابقون في OpenAI أسهماً بقيمة 6.6 مليارات دولار لمستثمرين، من بينهم Thrive Capital وSoftBank Group Corp. وDragoneer Investment Group وMGX من أبوظبي وT. Rowe Price.

وقد رفعت جولة الاستثمار هذه تقييم الشركة إلى 500 مليار دولار، لتتجاوز شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار. كما تخطّت بفارق كبير شركات ناشئة أخرى مثل شركة ByteDance بقيمة 220 مليار دولار، وAnthropic بقيمة 183 مليار دولار.

وتُظهر الصفقة ليس فقط الحماس الكبير حول الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا التداخل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، حيث يتدفق رأس المال إلى التقنيات التي يُنظر إليها بشكل متزايد كأعمدة البنية التحتية الرقمية المقبلة.

OpenAI وشركات الكريبتو

عند تقييم 500 مليار دولار، تقف OpenAI على بُعد كبير من أكبر لاعبي الكريبتو. فوفقًا لـ Google Finance، تبلغ القيمة السوقية لـ Coinbase، أكبر بورصة كريبتو مدرجة، نحو 89 مليار دولار فقط.

حتى أكثر شركات الكريبتو الواعدة، مثل Ripple وCircle وBinance، لم تتجاوز بعد حاجز 100 مليار دولار.

لكن مع النمو العالمي للعملات المستقرة، قد تكون شركة Tether المُصدِرة لها الأقرب لمنافسة OpenAI من حيث القيمة.

ففي 7 يونيو، قال جون ما، الرئيس التنفيذي لشركة Artemis، إنه إذا طرحت Tether نفسها للاكتتاب العام فستصل قيمتها إلى 515 مليار دولار، ما يجعلها الشركة العامة رقم 19 عالميًا.

وردّ باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لـ Tether، على ذلك بالقول إن 515 مليار دولار "رقم جميل" لكنه اعتبره "متشائمًا قليلًا" بالنظر إلى احتياطياتهم من البيتكوين والذهب، مضيفًا أنه "لا حاجة" لطرح Tether في البورصة.

وكلاء الذكاء الاصطناعي سيكونون أكبر مستخدمي العملات المستقرة

مع تعزيز كل من الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة للبنية التحتية الرقمية، يرى بعض الخبراء أن بينهما فرص تكامل قوية.

ففي 3 سبتمبر، قال مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيكونون أكبر مستخدمي العملات المستقرة.

وقد بدأت هذه التوقعات في التبلور بالفعل، إذ أظهر تقرير من CEX.io Research يوم الأربعاء أن أكثر من 70% من معاملات العملات المستقرة في الربع الثالث من عام 2025 مرتبطة بأنشطة الروبوتات.

كما كانت Galaxy Digital نشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث حصلت في 15 أغسطس على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لتسريع تطوير مركز بيانات Helios AI في تكساس، والذي من المتوقع أن يحقق أكثر من مليار دولار سنويًا لتوفير البنية التحتية المادية لعمليات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لشركة CoreWeave.

المخاطر المتزايدة لنمو الذكاء الاصطناعي

في حين يواصل الذكاء الاصطناعي النمو بسرعة، حذّر غريغ أوسوري، مؤسس شبكة Akash، من أن متطلباته من الطاقة قد تصبح شديدة لدرجة أن شبكات الطاقة الحالية لن تستطيع مواكبتها.

وقال أوسوري خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة لموقع Cointelegraph إن الذكاء الاصطناعي قد يحتاج قريبًا إلى الطاقة النووية لتدريب النماذج، داعيًا في الوقت نفسه إلى اتباع أساليب أكثر استدامة مثل التدريب اللامركزي للذكاء الاصطناعي.