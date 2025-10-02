تشارلز إدواردز: اختراق البيتكوين لمستوى 120 ألف دولار قد يؤدي إلى "تحرك سريع جدًا" نحو 150 ألف دولار

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - قد يقفز البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 150 ألف دولار قبل نهاية عام 2025 مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الذهب، وفقًا لما قاله تشارلز إدواردز، مؤسس شركة Capriole Investments.

وقال إدواردز في مقابلة مع Cointelegraph خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة إن تعافي البيتكوين (BTC) فوق المستوى النفسي البالغ 120 ألف دولار قد يقود إلى اختراق سريع جدًا نحو مستوى 150 ألف دولار:

"لن أفاجأ إذا صعد السعر إلى 150 ألف دولار خلال وقت قصير جدًا بمجرد أن نخرج من نطاق 120 ألف دولار. وربما يحدث ذلك خلال الأيام المقبلة."

وأظهرت بيانات Cointelegraph أن البيتكوين ارتفع بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي، متجاوزًا 118,500 دولار للمرة الأولى منذ 15 أغسطس.

الرسم البياني الشهري لـ BTC/USD. المصدر: Cointelegraph

توقعات أكثر تحفظًا من بعض المحللين

توقعات إدواردز جاءت أكثر تحفظًا من بعض المحللين الذين يرون أن الدورة الحالية قد تدفع البيتكوين لتجاوز 200 ألف دولار.

فقد قال أندريه دراغوش، رئيس قسم الأبحاث الأوروبية في Bitwise Asset Management، لموقع Cointelegraph إن إدراج الكريبتو في خطط التقاعد الأمريكية 401(k) قد يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة بقيمة 122 مليار دولار.

وأضاف أن تخصيص 1% فقط من قبل مديري هذه الصناديق يمكن أن يكون كافيًا لرفع البيتكوين فوق 200 ألف دولار قبل نهاية العام.

دورة السوق لأربع سنوات قد تكون "نبوءة تحقق ذاتها"

كما توقع إدواردز أن هناك "احتمالًا يزيد قليلاً عن 50%" أن يشهد سوق الكريبتو ثلاثة أشهر إيجابية متتالية لإنهاء العام.

وقال إن نظرية الدورة السوقية ذات الأربع سنوات لا تزال صالحة وقد تكون "نبوءة تحقق ذاتها" مع قيام المستثمرين بتقليل المخاطر وسط توقعات بدورية السوق.

وأضاف:

"لكن في نهاية المطاف، القوة الدافعة هي الشراء المؤسسي، وإذا انخفض هذا الزخم فسيتغير رأيي جذريًا."

عوائد البيتكوين الشهرية. المصدر: CoinGlass

البيتكوين وتاريخ الأداء القوي في الربع الأخير

تتوافق توقعات إدواردز مع الأداء التاريخي الإيجابي للبيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، إذ حققت العملة عائدات شهرية متوسطة تاريخيًا تبلغ نحو 20% في أكتوبر، و46% في نوفمبر، وحوالي 4% في ديسمبر، وفقًا لبيانات CoinGlass.

مؤشر NVT-GC للبيتكوين. المصدر: CryptoQuant

كما أشار محللون آخرون إلى أنماط فنية في الرسوم البيانية، من بينها تشكّل نموذج "القطع الذهبي" (Golden Cross)، والذي قد يدفع بسعر البيتكوين نحو 150 ألف دولار في الربع الرابع من العام، بحسب ما ذكره Cointelegraph مؤخرًا.