مؤسس Plasma ينفي بيعًا داخليًا بعد هبوط توكن XPL بأكثر من 50%

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - نفى مؤسس مشروع Plasma، بول فايكس، اتهامات ببيع داخلي بعد أن فقد التوكن الأصلي للمشروع XPL أكثر من نصف قيمته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال فايكس، يوم الخميس، إنه يرفض التكهنات بأن الفريق قام ببيع التوكنات في السوق، مشددًا على أن حصص المستثمرين والفريق لا تزال مقفلة لمدة ثلاث سنوات مع فترة حجز أولية لعام واحد. وأضاف: "لم يقم أي من أعضاء الفريق ببيع أي من توكنات XPL."

وأطلقت Plasma رسميًا النسخة التجريبية من شبكتها الرئيسية (Mainnet Beta) إلى جانب توكنها الأصلي XPL في 25 سبتمبر. ويُعد البلوكشين من الطبقة الأولى (Layer-1) مصممًا لجعل مدفوعات العملات المستقرة أرخص وأسرع.

بعد الإطلاق، قفز سعر XPL إلى نحو 1.70 دولار يوم الأحد، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 0.83 دولار بحلول الأربعاء، ليمحو أكثر من 50% من قيمته، وفقًا لبيانات TradingView.

مخطط العقد الدائم XPL/Tether على منصة باينانس. المصدر: TradingView

مخاوف المجتمع والتحقيقات على السلسلة

أثار الانخفاض الحاد شكوكًا لدى العديد من أفراد المجتمع، الذين رجحوا أن الفريق قد استخدم إستراتيجية بيع TWAP (متوسط السعر المرجح بالوقت)، حيث يتم تقسيم أمر بيع ضخم إلى أوامر أصغر تُنفذ بفواصل زمنية منتظمة.

وبادر بعض المحللين المستقلين إلى تتبع تدفقات XPL على السلسلة بعد الانهيار. فقد أشار الباحث المعروف باسم ManaMoon إلى تحركات من محفظة خزينة فريق Plasma، موضحًا أن المحفظة أرسلت أكثر من 600 مليون توكن XPL إلى البورصات خلال الأيام التي سبقت الإطلاق.

وكتب: "أعتقد شخصيًا أن هناك من قام ببيع كمية مفرطة من التوكنات بطريقة TWAP لم يستطع المشترون الأفراد تحملها."

عضو آخر باسم crypto_popseye ألقى باللوم على الفريق وشركة التداول الخوارزمية Wintermute في انهيار السعر، وكتب: "لقد دمرت Plasma $xpl مخططها وزخمها تمامًا، وآمل أن يفشل مشروعهم."

مع ذلك، نفت Plasma وجود أي علاقة لها مع Wintermute، مؤكدة أن الفريق يملك نفس المعلومات المتاحة للجمهور. وقال فايكس: "لم نستعن بـWintermute كصانع سوق، ولم نتعاقد معهم على أي من خدماتهم. لدينا نفس المعلومات المتاحة للعامة بشأن حيازتهم لـXPL."

جدل حول "توكنات النمو"

بعد تصريحات فايكس، رد crypto_popseye مجددًا مشككًا في صياغة البيان. وقال إن الرسالة تستبعد بيع الفريق لتوكناته، لكنها لا توضح مصير الفئات الأخرى مثل "توكنات النظام البيئي والنمو". وأضاف: "من الواضح أنها بيعت، لكنك تصوغ تغريدتك وكأنها لم تُبع."

وفي منشوره، أكد فايكس أن الفريق "يركز بالكامل على بناء مستقبل المال"، ولن يعلّق أكثر على الموضوع.

تواصلت Cointelegraph مع فريق Plasma للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.