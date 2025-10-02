الرئيسة التنفيذية لـ TON Strategy: مخاوف "فقاعة" الخزائن الرقمية مبالغ فيها

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - بينما بدأت الموجة الأخيرة من الخزائن المؤسسية للأصول الرقمية تُظهر مؤشرات على وجود "فقاعة"، إلا أن النظرة طويلة الأجل تبقى إيجابية، وفقًا لما قالته فيرونيكا كابوستينا، الرئيسة التنفيذية لشركة TON Strategy.

وقالت كابوستينا في مقابلة مع Cointelegraph خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة:

"أعتقد أنه، نعم، يبدو وكأنه فقاعة. فكل المؤشرات تدل على ذلك. لكن الأمر مختلف عن الفقاعات السابقة التي شهدناها في الكريبتو أو في التمويل التقليدي، لأنه قطاع جديد من قطاعات التمويل."

وأضافت أن خزائن الأصول الرقمية (DATs) أصبحت "صفقة الصيف"، ورآها الكثيرون على أنها "أموال سريعة"، ما جذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال قصيرة الأجل. وتابعت:

"الآن نرى مستثمرين أكثر خبرة يدرسونها بعناية، ويميزون بين الجيد والسيئ."

وأشارت كابوستينا إلى أن DATs تمثل "جسرًا بين التمويل التقليدي والكريبتو"، مؤكدة أنها لا تتوقع حدوث انهيار، بل "عملية توحيد" للسوق مع فشل بعض المشاريع الجديدة في تحقيق أهدافها.

وقالت: "هناك دائمًا موجة حماس عند ظهور شيء جديد، ثم تتلاشى قليلًا، وتحدث بعض عمليات التصفية، وبعدها يتدفق رأس المال الحقيقي متوسط وطويل الأجل."

مايكل سايلور… رائد نموذج الخزائن الرقمية

أوضحت كابوستينا أن مايكل سايلور وشركة MicroStrategy كانوا رواد نموذج الخزائن الرقمية مع البيتكوين (BTC). وأضافت أن عام 2025 أثبت نجاح هذا النموذج مع أصول أخرى غير البيتكوين، مثل الإيثر (ETH) والـ سولانا (SOL) وكذلك خزينة شركتها الخاصة المبنية على توكن شبكة The Open Network المُرمزة (TON).

وأشارت إلى أن خزائن الأصول الرقمية قد تتطور عبر عدة مسارات مستقبلية، منها: توفير البنية التحتية، أو تقديم خدمات مصرفية والحصول على تراخيص بنكية، أو الدخول في عمليات دمج واستحواذ، بالإضافة إلى بناء جسور تكنولوجية بين شبكات البلوكشين المختلفة.

وأضافت: "على المدى الطويل، سيتمكن المستثمرون من تقييم القيمة الحقيقية لخزائن الأصول الرقمية من منظور الوظيفة والاستخدام، ليس فقط كجسر بين التمويل التقليدي والكريبتو، بل أيضًا كأداة لتأمين الشبكات التي تستثمر فيها."

تراكم الخزائن الرقمية

ظلت الخزائن المؤسسية للأصول الرقمية تستحوذ على العملات الرقمية طوال العام، رغم اقتراب العديد من الأصول من أعلى مستوياتها التاريخية.

وبحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET، هناك أكثر من 1.3 مليون بيتكوين (BTC) تُقدّر قيمتها بحوالي 157.7 مليار دولار وتمثل 6.6% من المعروض المتداول محفوظة في خزائن مؤسسية عامة وخاصة.

في المقابل، التهمت خزائن الإيثر حوالي 5.5 مليون ETH (تُعادل نحو 24 مليار دولار وتمثل 4.5% من إجمالي المعروض)، وفقًا لبيانات StrategicEthReserve.

خزائن البيتكوين تواصل التراكم. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

تغطية إضافية بواسطة Ciaran Lyons.