دورة بكين: غوف الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بكين : بلغت الأميركية كوكو غوف حاملة اللقب الدور نصف النهائي من دورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب على الألمانية إيفا ليس غير المصنفة 6 3 و6 4 الخميس.

وتلتقي غوف المصنفة ثالثة عالميا في الدور التالي مع مواطنتها أماندا أنيسيموفا أو الإيطالية جازمين باوليني.

وقالت غوف "أنا سعيدة بالطريقة التي لعبت فيها. إنها لاعبة قوية تقوم بتسديد الكرات بطريقة مذهلة وبالتالي حاولت المحافظة على قتاليتي خلال المباراة".

تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الاولى لكن الكلمة الأخيرة كانت للأميركية.

ونجحت غوف في كسر إرسال منافستها مرة واحدة في الثانية لتحسم المباراة في ساعة و28 دقيقة.

احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

