ديدي يواجه السّجن: القاضي يتوّعده بمحاسبة سنوات العنف

بعد ما يقارب شهرَين من المحاكمة الفيدراليّة في نيويورك، تمّت تبرئة المنتج الموسيقيّ “شون باف ديدي” من أخطر التّهم، بما في ذلك الاتّجار بالجنس والانخراط في تنظيم إجراميّ، لكنّه أُدين بتهمتَين تتعلّقان بنقل أشخاص بغرض الدّعارة، هذا ما يجعله يواجه عقوبة قصوى تصل إلى عشرين عامًا في السّجن.

ورغم هذا التّبرّؤ الجزئيّ، لم يُفرج عن ديدي. فقد رفض القاضي الفيدرالي آرون سوبرامانيان منحه الكفالة، معتبرًا أنّ ثروته الضّخمة قد تمكّنه من الفرار. كما أشار القاضي إلى أنّه يعتزم الأخذ في الاعتبار خلال جلسة النّطق بالحكم السّلوك العنيف والإكراهي الّذي كُشف خلال المحاكمة، قائلًا: “سأحاسبك على سنوات العنف الّتي ظهرت خلال هذه الأسابيع من الجلسات.”

متى ستصدر العقوبة وماذا سيُحسم في الجلسة؟

حُدد موعد النّطق بالحكم يوم الجمعة الثّالث من أكتوبر ٢٠٢٥، وهو تاريخ أكّده القاضي سوبرامانيان خلال جلسة استماع عبر الاتصال عن بُعد. وفي الفترة الّتي تسبق ذلك، ستستكمل مصلحة المراقبة القضائيّة تقرير “ما قبل الحكم” الّذي يُستخدم كمرجع استرشادي غير ملزم لتحديد العقوبة.

سيتضمّن التقرير عوامل مثل السّجل الجنائيّ، خلفيّة الجريمة، ومقارنات مع قضايا مشابهة. وقد قدّم الطّرفان توصياتهما: النّيابة تطالب بحكم يتراوح بين ٥١ و٦٣ شهرًا، بينما يقترح محامو ديدي حكمًا مخفّفًا يتراوح بين ٢١ و٢٧ شهرًا فقط. ورغم أن الحدّ الأقصى للعقوبة هو ٢٠ عامًا، يتوقّع خبراء مثل المدّعي العام السّابق ميتشل إبنر أن يتراوح الحكم الفعلي بين ٢٤ و٣٠ شهرًا.

ما الذي يواجهه ديدي إلى جانب العقوبة الجنائيّة؟

يُعد حكم الثّالث من أكتوبر جزءًا فقط من المشهد القانونيّ المعقّد الّذي يواجهه ديدي، إذ يلاحقه حاليًّا أكثر من ثمانين دعوى مدنيّة تتّهمه بالاعتداء الجنسيّ، وتعاطي المخدّرات مع آخرين، والإكراه، والعنف الجسديّ. ورغم أنّ هذه القضايا لا تشمل السّجن، فإنّها قد تُكلّفه ملايين الدّولارات كتعويضات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يأخذ القاضي في اعتباره بعض عناصر هذه الادّعاءات عند تحديد العقوبة، حتّى وإن لم تكن جزءًا من الحكم الجنائيّ. فقد لعبت صور الضّحايا، والشّهادات، وكذلك فيديو مُسرّب يُظهر ديدي وهو يعتدي بعنف على شريكته السّابقة، دورًا محوريًّا خلال المحاكمة، وقد تؤثّر في القرار النّهائيّ.