ميتوما يغيب عن منتخب اليابان في وديتي الباراغواي والبرازيل

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : سيغيب جناح برايتون الإنكليزي، كاورو ميتوما عن صفوف منتخب اليابان خلال مباراتيه الوديتين ضد الباراغواي والبرازيل الشهر الحالي بداعي الإصابة، في حين استُدعي جناح ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو على الرغم من تلقيه كدمة.

وتسعى اليابان لاكتساب مزيد من الزخم قبل مشاركتها في كأس العالم العام المقبل.

وتعرض ميتوما للاصابة خلال فوز فريقه على تشلسي 3 1 في الدوري الانكليزي الممتاز وخرج عند الدقيقة 67 بسبب ألم في ساقه.

في المقابل، يعاني كوبو من كدمة في الكاحل لكنه سيتواجد ضمن التشكيلة الرسمية التي اختارها مدرب "الساموراي" هاجيمي مورياسو.

وقال المدرب "جهازنا الطبي على تواصل مع الجهاز الطبي للنادي ويتناقش مع اللاعبين انفسهم وبالتالي قررنا ان نستدعي كوبو وليس ميتوما هذه المرة".

وشارك ميتوما في مباريات برايتون الست الأولى في الدوري الإنكليزي هذا الموسم وسجل هدفا واحدا.

وتلتقي اليابان مع البارغواي في 10 الحالي في أوساكا قبل ان تواجه البرازيل في 14 مه في طوكيو.