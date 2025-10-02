رمضان 2026.. الصور الأولى لـ ياسر جلال من مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ياسر جلال وأيتن عامر في حي "السيدة زينب"

أبطال "كلهم بيحبوا مودي"

ياسر جلال يترقب عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - يواصل الفنان، تصوير مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، والمُقرر أنّ يُشارك به في موسمحيث سيطل على جمهوره بشكلٍ جديد تمامًا، وبقصة تنتمي إلى الكوميديا الممزوجة بالرومانسية.وكشف السيناريست أيمن سلامة، مؤلف، عن الصور الأولى من كواليس التصوير، حيث جرى تصوير بعض المشاهد داخل أحد المطاعم الشهيرة في حي "السيدة زينب" الشهير بالقاهرة، في ساعة متأخرة من الليل، حيث جمعت تلك المشاهد بين الثنائي ياسر جلال وأيتن عامر، إذ ظهرا داخل صالة مطعم شهير.ونشر أيمن سلامة، كواليس المسلسل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها بقوله: "من الأماكن العريقة العتيقة في السيدة زينب.. أثناء تصوير مسلسل (كلهم بيحبوا مودي) للنجم ياسر جلال مع صديقي المخرج أحمد شفيق.. انتظرونا رمضان 2026 بإذن الله.. يارب نسألك التوفيق والنجاح".مسلسل ""، مكون من 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كلٌّ من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.وفي سياق آخر، يترقب الفنان ياسر جلال، عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" في أولى تجاربه بعالم المنصات الرقمية، حيث سيُعرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ انتهى من تصويره كاملًا مؤخرًا، ويُشاركه البطولة أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين.المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يظهر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، زوج داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل، والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».