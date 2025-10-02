إقامة جبرية لمديرة أعمال مشاهير تركيا بتهمة الانقلاب

شهدت إسطنبول في السّاعات الماضية اولى جلسات محاكمة مديرة وكالة ID İletişim الشّهيرة، عائشة باريم الّتي كانت قد أوقفتها السّلطات التّركيّة على خلفيّة اتّهامها بـ “محاولة الإطاحة بالجمهوريّة التّركيّة أو منعها من أداء واجبها” عبر تحريض عدد من الممثّلين على المشاركة في احتجاجات حديقة غيزي عام ٢٠١٣.

وحضر الجلسة عدد من نجوم الدّراما التّركيّة دعمًا لباريم الّتي تُعدّ من أبرز مدراء الأعمال في قطاع الفنّ والإنتاج. وبعد الاستماع إلى أقوالها، قرّرت المحكمة إخلاء سبيلها مع منعها من السّفر وفرض الإقامة الجبريّة عليها.

وكانت النّيابة العامّة قد طالبت باعتقال باريم بشكل رسميّ وإحالتها إلى المحكمة الجنائيّة، متّهمةً إيّاها بتوجيه ممثّلين تابعين لوكالتها للمشاركة في احتجاجات غيزي الّتي اندلعت إثر مشروع لإعادة تهيئة عمرانيّة وسط إسطنبول شمل إزالة حديقة تضمّ ٦٠٠ شجرة، وهذا ما أشعل واحدة من أعنف موجات الغضب الشّعبيّ في تركيا حينها.

القضيّة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنّيّة، خصوصًا أنّ وكالة باريم تضم نخبة من أبرز الممثّلين الأتراك. كما استمعت الشّرطة إلى أقوال كلّ من خالد أرغينتش ورضا كوجا أوغلو بتهمة الإدلاء بشهادة زور، إضافة إلى استدعاء الممثّل محمّد غونسور للاستماع إلى إفادته.

من جهتها، نفت باريم الاتّهامات الموجّهة إليها مؤكّدة أنّها حضرت احتجاجات ٢٠١٣ مرّة أو مرّتَين فقط، ولم تحرّض أيّ ممثّل على المشاركة فيها.